В Болгарии священник встретил кортеж Зеленского проклятьями

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
«Православный священник пытался предать анафеме президента Украины Владимира Зеленского, когда тот прибыл в Софию на встречу с премьер-министром Болгарии», — говорится в публикации.
В распоряжении издания также имеются кадры, где человек в рясе выбегает на дорогу, по которой едет кортеж Зеленского.
«Анафема, Зеленский, фашистская Украина, сатанистские западники!», — крикнул мужчина с крестом в руках.
На место инцидента оперативно прибыли полицейские. Они схватили священника и оттащили его от проезжей части.
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