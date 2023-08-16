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В Болгарии застрелили экс-кандидата в президенты Алексея Петрова

В Болгарии убили кандидата на пост президента в 2011 году Петрова
16 августа 2023, 15:44

Фото: iStock/MattGush

Болгарский бизнесмен, который баллотировался на пост главы государства в 2011 году Алексей Петров, был застрелен во время прогулки в пригороде Софии. Об этом сообщает местное радио «БНР» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчина находился на прогулке в горах совместно со своей спутницей. В какой-то момент, неизвестный открыл по ним стрельбу. По информации болгарского ведомства, ​злоумышленник стрелял из винтовки с оптическим прицелом.

В результате выстрелов, Петров ​погиб на месте. Женщина, находящаяся вместе с ним, получила ранения и была доставлена в больницу, где скончалась позже, не приходя в сознание. В настоящее время, правоохранители Болгарии устанавливают личность стрелявшего, возбуждено уголовное дело.

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#убийство
#уголовное политика
#мужчина
#болгария
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Питерского депутата задержали за развращение 12-летнего мальчика
Депутата в Петербурге задержали за интимную переписку с подростком
16 августа 2023, 16:27

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге задержали депутата муниципального образования «Ржевка» Красногвардейского района по подозрению в развращении 12-летнего мальчика, сообщает 78.RU.
По информации СМИ, в полицию обратилась жительница Петербурга. Она заявила, что неизвестный мужчина уже несколько месяцев ведет переписку с ее несовершеннолетним сыном и присылает ему обнаженные фотографии.

Выяснилось, что автор фотографий – 63-летний депутат местного муниципального образования. Подозреваемого задержали, сейчас с ним работают следователи. 

Напомним, депутат Приморского края Артем Самсонов, осужденный в 2022 году за растление ребенка, отказался от двух местных адвокатов в ходе повторного апелляционного рассмотрения. В 2019 году Самсонов, общаясь с одиннадцатилетнем сыном своего знакомого, продемонстрировал ребенку «предмет интимного характера» и рассказывал о его предназначении.

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#педофилия
#депутат
#санкт-петербург
#ребёнок
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Генерал ФСО Лопырев скончался в колонии
112: Генерал ФСО Геннадий Лопырев скончался в колонии
16 августа 2023, 15:59

Фото: iStock/Soumen Hazra

Генерал ФСО Геннадий Лопырев, осужденный на 10 лет лишения свободы, скончался в колонии, сообщает Telegram-канал 112.
Генерал-лейтенанта Лопырева осудили по двум эпизодам получения взятки на общую сумму около 7 миллионов рублей, а также в незаконном обороте оружия еще в 2017 году. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа 150 миллионов рублей. При этом, ему сохранили звание генерал-лейтенант. Вину Лопырев так и не признал.

Вчера высокопоставленный заключенный пожаловался на плохое самочувствие. Из колонии его доставили в больницу, где он и скончался сегодня ночью. Причину смерти Лопырева в СМИ не уточнили.

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#смерть
#колония
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Неизвестный пригрозил взорвать Красногорский парк
16 августа 2023, 15:45

Фото: «Подмосковье сегодня»

«Красногорский парк превратится в Чернобыль...» говорится в письме, поступившем в редакцию «Подмосковье сегодня».
Юный хакер 2008 года рождения написал письмо в редакцию с угрозами взорвать Красногорский парк. Взамен потребовал перевести ему на счёт 666 миллионов рублей в течение одного часа. 



​Ответственные сотрудники редакции «Подмосковье сегодня» обратились за помощью в отделение полиции и написали заявление. По факту произошедшего проводится проверка. 

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«Зарядье» в Москве снова эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Неизвестные сообщили о минировании Большого театра на Театральной площади.

Парк «Зарядье» снова работает, на его территории не обнаружено взрывных устройств.
#подмосковье
#парк
#проверка
#хакер
#сотрудники
#заявление
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Следователь в отпуске спас тонущую в бассейне девочку
МВД: В Краснодарском крае следователь, находясь в отпуске, спас тонущую в бассейне девочку
16 августа 2023, 15:38

Фото: iStock/Spivak222

Следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу спас тонущую в бассейне девочку, сообщает «МВД Медиа».
Сотрудник правоохранительных органов прибыл в поселок Кучугуры Краснодарского края в отпуск. Он находился на первом этаже отеля, когда к нему подбежала дочь и рассказала, что прямо сейчас в бассейне тонет маленькая девочка. Не раздумывая, следователь бросился спасать ребенка, прямо в одежде нырнул в воду и оказал ей первую помощь до прибытия врачей.

Пятилетняя девочка провела в больнице несколько дней и была выписана в удовлетворительном состоянии.

Выяснилось, что в момент едва не случившейся трагедии, родители девочки проходили регистрацию в отель, и присмотреть за дочерью поручили старшему сыну. Однако, мальчик отвлекся и не уследил за младшей сестрой.

Родители девочки выразили благодарность следователю, который спас их дочь.

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#краснодарский край
#следователи
#ребёнок
#спасение
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Полутораметровая змея заползла в контейнер с оборудованием в Москве
Mash: На оборонном ракетно-космическом предприятии в Москве нашли огромную змею
16 августа 2023, 14:51

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

Одну из крупнейших змей России обнаружили в контейнере с оборудованием на оборонном ракетно-космическом предприятии МАК «Вымпел» в Москве. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, работники завода, которые открыли контейнер с оборудованием, обнаружили агрессивного полутораметрового амурского полоза. 

Змея попыталась укусить сотрудников предприятия, но они успели вовремя запереть контейнер. На место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб. Спасатели пытаются изъять рептилию. 

Ранее сообщалось, что полутораметровая гадюка ползает по территории детского сада в Москве. 
 
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#спасатели
#змея
#происшествия
#сотрудники
#работники
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Подозреваемого в избиении барменши в кафе на Камчатке задержала полиция
Повара, которого подозревают в избиении сотрудницы кафе на Камчатке, задержала полиция
16 августа 2023, 14:47

Фото: iStock/globalmoments

На Камчатке полиция задержала повара Дмитрия Рязанова, именно его подозревают в избиении барменши в кафе, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, сегодня стало известно, что повар зверски избил барменшу в кафе после ее замечания о том, что ему не стоит находиться в заведении пьяным. Повар стал избивать девушку кулаками, затем повалил на пол и бил ногами по голове. После этого, разъяренный мужчина схватил ножи стал угрожать посетителям кафе. После избиения, мужчина скрылся.

Выяснилось, что Рязанов уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2005 году он также жестоко избил женщину в Краснодаре возле кафе «Берег».  

Сейчас с задержанным работают следователи.

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#повар
#избиение
#женщина
#полиция
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Владельцу Tinder грозит штраф в 18 миллионов рублей
Суд рассмотрит протокол на владельца Tinder за повторный отказ в локализации данных
16 августа 2023, 14:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд рассмотрит протокол на владельца дэйтинг-приложения Tinder за повторный отказ в локализации данных, сообщает «РИА Новости».
«К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступил административный материал, составленный за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Group LLC», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Match Group LLC – это американская компания, специализирующаяся на приложениях и сервисах для знакомств в интернете. Помимо Tinder, в MG  разработали и такие онлайн-сервисы как: Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time.

Сейчас владельца компании грозит штраф в 18 миллионов рублей.

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#суд
#штраф
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Парк «Зарядье» снова работает, на его территории не обнаружено взрывных устройств
16 августа 2023, 13:10

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Парк «Зарядье» снова работает в Москве после закрытия из-за сообщения о неизвестном устройстве на территории. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе парка.
Ранее сообщалось, что на электронную почту парка пришло сообщение о заложенном взрывном устройстве. Злоумышленник от лица другого человека потребовал 600 тысяч рублей. Он сообщил, что, если деньги не поступят, парк будет взорван. В связи с этим прошла экстренная эвакуация посетителей. Днём ранее, 15 августа, наблюдалась аналогичная ситуация.

В настоящее время парк открыт и работает в штатном режиме. На его территории не обнаружено никаких взрывных устройств.

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#парк
#эвакуация
#взрыв
#москва
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Енот едва не откусил ухо ребенку в контактном зоопарке в Питере
«112»: Енот напал на ребенка в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге
16 августа 2023, 13:02

Фото: iStock/SB Arts Media

Енот напал на семилетнюю девочку в контактном зоопарке Санкт-Петербурга. Об инциденте сообщает телеграмм-канал «112».
По информации портала, девочка находилась в зоопарке со своей матерью. 
 
Правила посещения зоопарка предусматривали, что животных можно трогать руками. В какой-то момент, агрессивный енот вцепился зубами в ухо девочке. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом: укушенная рана ушной раковины. В медицинском учреждении ребенку сделали укол от бешенства. 
 
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.  

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#правила
#девочка
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#санкт-петербург
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