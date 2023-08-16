В Болгарии застрелили экс-кандидата в президенты Алексея Петрова

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Болгарский бизнесмен, который баллотировался на пост главы государства в 2011 году Алексей Петров, был застрелен во время прогулки в пригороде Софии. Об этом сообщает местное радио «БНР» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В результате выстрелов, Петров погиб на месте. Женщина, находящаяся вместе с ним, получила ранения и была доставлена в больницу, где скончалась позже, не приходя в сознание. В настоящее время, правоохранители Болгарии устанавливают личность стрелявшего, возбуждено уголовное дело.
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