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В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших в результате взрыва в Махачкале, сообщили в пресс-службе главы региона.
«По оперативной информации на 21.30 (мск), в результате взрыва число погибших осталось прежним – 35 человек, в больницах республики остаются 47 человек», - прокомментировали ситуацию представители региона.
Напомним, 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Отмечается, что они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.
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