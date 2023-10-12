В больнице Екатеринбурга скончалась полуторагодовалая девочка, родители винят врачей

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В детской больнице Екатеринбурга полуторагодовалая девочка умерла от болезни сердца, сообщает E1.RU.
Семья погибшей девочки жила в Нижнем Тагиле. 2 мая 2023 года родители привели девочку на прием в детскую поликлинику, где после ЭКГ у нее обнаружили признаки гипоксии миокарда.
В начале сентября со здоровьем у малышки стало совсем плохо. Она потеряла аппетит и начала кряхтеть при дыхании. В ночь на 5 сентября скорая помощь отвезла ее в больницу Нижнего Тагила, откуда девочку срочно госпитализировали в ОДКБ с диагнозом «острый миокардит».
В больнице маленькая пациентка провела практически месяц. Состояние ее то ухудшалось, то, наоборот, возвращалось к кризисному. Во время очередного приступа, который произошел 3 октября, врачам не удалось реанимировать девочку.
Родители считают, что в ее смерти виноваты врачи, которые не смогли вовремя диагностировать болезнь и назначить ей необходимое лечение.
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В начале сентября со здоровьем у малышки стало совсем плохо. Она потеряла аппетит и начала кряхтеть при дыхании. В ночь на 5 сентября скорая помощь отвезла ее в больницу Нижнего Тагила, откуда девочку срочно госпитализировали в ОДКБ с диагнозом «острый миокардит».
Родители считают, что в ее смерти виноваты врачи, которые не смогли вовремя диагностировать болезнь и назначить ей необходимое лечение.
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Евгения Парфентьева