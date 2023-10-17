В больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных

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В кубанской больнице 10-месячному ребенку по ошибке был введён препарат для наркоза, который также используют для усыпления животных.
«КП» пишет, что девочка проходила лечение в реанимационном отделении ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» с термическим ожогом, ей ставили капельницы. Медсестра во время ночного дежурства решила отсоединить систему для вливания инфузионных растворов от катетера и промыть его раствором. В него ошибочно вместо препарата «Гепарин» добавила «Тиопентал натрия». Данное средство используют для неингаляционного наркоза, производное барбитуровой кислоты.
Препарат оказывает сильнейшее наркотическое действие. После введения наркоза человеку или надевают кислородную маску, или вставляют трубку.
Состояние ребёнка резко ухудшилось. Медики не смогли спасти девочку. Трагедия случилась на глазах матери.
Уголовное дело направлено в Темрюкский районный суд.
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«Этот препарат используется для наркоза, усыпляет человека: угнетает дыхательный центр и останавливается дыхание. Также используется и для усыпления животных. Он запрещен препарат для продажи в открытом доступе, используется исключительно в больнице»,-объясняет врач-реаниматолог Николай Чернышук.
Состояние ребёнка резко ухудшилось. Медики не смогли спасти девочку. Трагедия случилась на глазах матери.
Уголовное дело направлено в Темрюкский районный суд.
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Мария Фирсова