Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных

В больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных

17 октября 2023, 13:50
Фото: istockphoto/kan2d

Фото: istockphoto/kan2d

В кубанской больнице 10-месячному ребенку по ошибке был введён препарат для наркоза, который также используют для усыпления животных.
«КП» пишет, что девочка проходила лечение в реанимационном отделении ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» с термическим ожогом, ей ставили капельницы. Медсестра во время ночного дежурства решила отсоединить систему для вливания инфузионных растворов от катетера и промыть его раствором. В него ошибочно вместо препарата «Гепарин» добавила «Тиопентал натрия». Данное средство используют для неингаляционного наркоза, производное барбитуровой кислоты.
«Этот препарат используется для наркоза, усыпляет человека: угнетает дыхательный центр и останавливается дыхание. Также используется и для усыпления животных. Он запрещен препарат для продажи в открытом доступе, используется исключительно в больнице»,-объясняет врач-реаниматолог Николай Чернышук.

Препарат оказывает сильнейшее наркотическое действие. После введения наркоза человеку или надевают кислородную маску, или вставляют трубку.

Состояние ребёнка резко ухудшилось. Медики не смогли спасти девочку. Трагедия случилась на глазах матери.

Уголовное дело направлено в Темрюкский районный суд.

Читайте также:

В Израиле жительницу Иркутска взяли в плен палестинские боевики

В Мытищах упавший профиль убил сварщика

В секторе Газа погибли более 700 детей
#дети
#больница
#чп
Читайте нас в
В Москве погиб 33-летний циркач Шанин
17 октября 2023, 14:19

Фото: iStock/SergeyPankratov

Артист цирка Василий Шанин выпал из окна 16 октября.
О смерти 33-летнего артиста Василия Шанина сообщили в пресс-службе Российской государственной цирковой компании («Росгосцирк»).

Циркач работал с лошадьми. Василий Шанин покинул «Росгосцирк» в феврале 2023 года.

Ранее была названа причина смерти заслуженного артиста РФ Готгельфа. Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в 74 года, не дожив несколько дней до юбилея. Он мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности. Тело виолончелиста обнаружили в одной из аудиторий Государственного музыкально-педагогического института, где он преподавал. На теле не было обнаружено видимых повреждений.

Читайте также:

Названа причина смерти заслуженного артиста РФ Готгельфа

В Мытищах упавший профиль убил сварщика

Умер советский композитор, автор песен «Бременских музыкантов» Геннадий Гладков
#цирк
#артист
#новости
Читайте нас в
ФСБ задержала жителя Орла, совершившего несколько диверсий по заданию СБУ
17 октября 2023, 14:12

Фото: iStock/Andrii Zorii

ФСБ задержала россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины совершал диверсии в городе Орёл, сообщили в УФСБ по региону.
По информации ФСБ, 38-летний мужчина получал от украинских кураторов деньги за совершение диверсий на железнодорожных путях.

Общение с кураторами происходило в одном из мессенджеров. Там диверсант принимал инструкции и отчитывался о проделанной работе.

В настоящий момент известно, что 23 июня и 9 июля 2023 года он, действую по инструкции СБУ, совершил поджог релейного шкафа в городе Орёл. Отмечается, что ​он признал вину и раскаялся в содеянном. 

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».

Читайте также: 

Российского военнослужащего Камалова приговорили к 12,5 годам за госизмену

УФСБ: Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене

В Москве арестовали гражданина Таджикистана за шпионаж в пользу ВСУ
 
#деньги
#дело
#уголовное дело
#фсб
#поджог
#мужчина
#сбу
Читайте нас в
В Брюсселе скончался подозреваемый в теракте
LN24: Подозреваемый в вооруженном нападении в Брюсселе скончался
17 октября 2023, 14:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Подозреваемый в нападении на шведских болельщиков в Брюсселе скончался в больнице, пишет LN24.
Ранее сообщалось, что мужчина был задержан утром в коммуне Схарбек. где он проживал нелегально. Подозреваемого ранили в грудь при задержании и доставили в больницу. Там мужчина скончался от полученных травм. 

Напомним, 16 октября стало известно, что во время нападения стрелок выкрикивал религиозные лозунги. Был ли это террористический акт - в настоящий момент устанавливается. По предварительным данным, как минимум два человека погибли. Убийца же остается на свободе.

В своей прямой трансляции стрелок представился Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.

Читайте также: 

Sudinfo: Убивший шведских болельщиков террорист был известен спецслужбам

Postimees: К ЧП на газопроводе Balticconnector может быть причастно судно Китая

Посол Викторов: Число погибших россиян после атаки ХАМАС выросло до 16
#мужчина
#стрельба
#погибший
#полиция
#религия
Читайте нас в
Число погибших россиян после атаки ХАМАС выросло до 16
Посол Викторов: число погибших россиян после атаки ХАМАС выросло до 16
17 октября 2023, 13:13

Фото: iStock/John Theodor

Число погибших россиян при атаке ХАМАС на Израиль выросло до 16, еще девять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
«По состоянию на утро сегодняшнего дня, 17 октября, число погибших граждан, к сожалению, граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, составляет 16 человек,», - заявил Викторов в рамках пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». 

Он также добавил, что еще девять человек ​числятся пропавшими без вести.

10 октября сообщалось о четырех погибших россиянах в ходе атаки ХАМАС на Израиль. Еще шесть человек числились пропавшими без вести.

Ранее Викторов заявлял, что погибших и пропавших без вести российских граждан в Израиле может быть гораздо больше, чем предполагается. По его словам, на самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых, жертв среди россиян, конечно, гораздо больше. При этом он отметил, что может опираться только на те данные, которые предоставлены и подтверждены Израилем.

Читайте также:

ХАМАС может обменять всех заложников на 6 тысяч палестинских заключённых

В Иране заявили о мести мусульман за преступления Израиля

Израиль нанёс удары по больнице и госпиталю в Газе
#израиль
#человек
#гражданство
#россия
#данные
Читайте нас в
В Эстонии назвали возможного виновника повреждения Balticconnector
Postimees: К ЧП на газопроводе Balticconnector может быть причастно судно Китая
17 октября 2023, 12:43

Фото: istock / liorpt

Контейнеровоз Newnew Polar Bear, который принадлежит Китаю и и ходит под флагом Гонконга, находился недалеко от эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября, когда на нем возникла утечка. Об этом сообщает издание Postimees.
Ранее эстонские СМИ писали, что неподалеку от места аварии находилось и российский нефтерудовоз «СГВ Флот». Но позже выяснили, что китайский контейнеровоз находился к месту газопровода ближе.

«Данные сайта морской аналитики Marine Traffic показывают, что в роковые выходные к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга», — указано в статье.
Напомним, 8 октября на газопроводе Balticconnector, проходящим между финляндским городом Инкоо и эстонским Палдиски, заметили снижение давления. Газопровод перекрыли, было начато расследование. В дальнейшем в криминальной полиции Финляндии сообщили, что повреждение расследуется как «вандализм».

Читайте также: 
Под Красноярском мужчина поджег жену, чтобы отучить от пьянства

В Москве задержали многодетную мать по подозрению в торговле детьми

В Израиле жительницу Иркутска взяли в плен палестинские боевики

#газопровод
#вандализм
#данные
#флот
#выходные
#сми
#аварии
#снижение
#расследование
Читайте нас в
На Алтае задержали иностранца с тушей редкого медведя
17 октября 2023, 12:35

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

На Алтае разделанную тушу исчезающего бурого медведя обнаружили в багажнике машины иностранца.
Он пытался вывезти тушу за границу, пишет ФТС России. Гражданина Казахстана задержали в районе пункта пропуска «Кулунда». Он пытался вывезти на родину шкуру, голову, лапы и другие части бурого медведя, который находится под угрозой исчезновения.
 
«В багажнике авто таможенники нашли замороженные части медведя, предположительно для изготовления чучела, а также мясо животного», — сообщили в ФТС России.
У мужчины не было документов, разрешающих вывоз за рубеж данного груза. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Ранее в Башкирии нашли медвежонка, мать которого ранее напала на женщину. Животное будет направлено на передержку. Сейчас продолжаются поиски других медведей - предположительно, с медведицей было ещё два медвежонка. Вероятнее всего, хищники скрылись в лесном массиве.

Читайте также:

В Подмосковье пенсионерки продавали героин

Под Красноярском мужчина поджег жену, чтобы отучить от пьянства

В Москве задержали многодетную мать по подозрению в торговле детьми
#казахстан
#медведи
#контрабанда
Читайте нас в
На юго-западе Москвы в страшном ДТП погибли два человека
На юго-западе Москвы в серьёзном ДТП погибли два человека
17 октября 2023, 11:42

Фото: iStock/Anton Novikov

В Москве на Соловьином проезде произошло серьезное ДТП, При столкновении автомобили загорелись, погибли два человека. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
«По предварительным данным на Соловьином проезде в районе дома 2 произошло столкновение трех транспортных средств с последующим возгоранием автомобилей "Киа" и "Тойота"», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель и пассажир автомобиля «Киа» скончались на месте. При этом возгорание удалось оперативно потушить. Сейчас идет работа по устранению машин с проезжей части. Также выясняется причина ДТП.

В настоящее время движение на данном участке затруднено. В ведомстве призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда.

Читайте также:
 
Три человека пострадали при столкновения ритуальной маршрутки с автобусом

Тяжело раненных в ДТП в Приморье туристов доставят санавиацией во Владивосток

В Свердловской области водитель сбил пешехода и сбросил его тело в канаву
#дтп
#столкновение
#пассажир
#водитель
#возгорание
Читайте нас в
В Подмосковье пенсионерки продавали героин
17 октября 2023, 11:12

Фото: istockphoto/DedMityay

Полицейские задержали двух российских пенсионерок за торговлю героином в подмосковном Раменском.
«Лента.ру» пишет, что у пенсионерок 61 и 67 лет было изъято 3 полимерных пакета и 34 свертка с запрещенным веществом. Женщины расфасовывали оптовые партии наркотиков на разовые дозы. Потом развозили их по местам закладок.

Криминальным бизнесом начала заниматься 61-летняя пенсионерка. Она переписывалась в мессенджере с неустановленным куратором. Он сообщал ей координаты тайников с героином. Женщина пригласила в бизнес подругу.

Возбуждены уголовные дела. 

Ранее сообщалось, что сотрудники колонии-поселения в Электростали пресекли попытку доставить туда крупную партию наркотиков. 

Читайте также:

В Ярославской области мужчина обвиняет полицейских в подбросе наркотиков

Осуждённый алиментщик пытался пронести наркотики в колонию в Электростали

В Астрахани подполковника полиции подозревают в подмене героина на песок
#наркотики
#пенсионерка
#полиция
Читайте нас в
В Кирове боец ЧВК «Вагнер» покалечил сотрудников фонда «Защитники Отечества»
17 октября 2023, 11:05

Фото: iStock/Fedorovekb

В Кирове боец ЧВК «Вагнер» напал на сотрудников фонда «Защитники Отечества», которые не смогли оказать ему помощь с документами. Пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 38-летний боец ЧВК «Вагнер» обратился за помощью в фонд «Защитники Отечества». Ему нужно было установить, а также внести в военный билет информацию о наградах, прохождении службы и полученном ранении. Однако сотрудники фонда смогли внести лишь запись о награде, и объяснили, что работа может проводиться только с военнослужащими Минобороны. Тогда «вагнеровец» взбесился и начал кидать в них свои награды и цветы в горшках.

Таким образом, три человека были травмированы. Всем им понадобилась медицинская помощь. У них зафиксированы различные ушибы.
Военного смог успокоить охранник фонда. На место также прибыли сотрудники полиции. Хулиган был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Боец ЧВК «Вагнер» вернулся с СВО и погиб в ДТП под Волгоградом

Сын Пригожина сдал наградное оружие отца в полицию

Под Волгоградом бывшего бойца «Вагнер» подозревают в изнасиловании двух девочек
#уголовное фонд
#сотрудники
#сво
#вагнер
#чвк
Читайте нас в
Достижения.рф