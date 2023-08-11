В больнице скончался участник вооруженного конфликта в Новороссийске

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Один из участников вооруженного конфликта, который произошел 9 августа в Новороссийске, скончался в больнице от полученных ранений, сообщили в пресс-службе СУСК Кубани.
Напомним, в ночь на 9 августа в селе Васильевка между двумя группами мужчина завязалась ссора, перетекшая в вооруженный конфликт. В результате, четыре человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями разной степени тяжести.
Утром 9 августа сотрудники МВД задержали еще шестерых участников разборок.
Один из четверых госпитализированных, которого доставили к медикам с огнестрельным ранением в голову, несмотря на усилия врачей, скончался два дня спустя.
21-летний мужчина, которому предъявляют обвинение в убийстве, задержан.
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Евгения Парфентьева