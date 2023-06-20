В Братске более 100 человек отравились шаурмой

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101 житель Братска отравился шаурмой в местном заведении
За медицинской помощью после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 ребёнка. 51 пострадавшему потребовалась госпитализация.
Ранее сообщалось о 62 отравившихся. Все пострадавшие покупали шаурму в одном и том же заведении.
После массового отравления возбуждено уголовное дело. Владелец точки задержан и находится под домашний арест.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что сальмонелла стала причиной массового отравления шаурмой в Братске. Отделение Роспотребнадзора по Иркутской области установило, что причиной массового отравления шаурмой в городе Братске стала сальмонелла. Об это рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось о 62 отравившихся. Все пострадавшие покупали шаурму в одном и том же заведении.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что сальмонелла стала причиной массового отравления шаурмой в Братске. Отделение Роспотребнадзора по Иркутской области установило, что причиной массового отравления шаурмой в городе Братске стала сальмонелла. Об это рассказали в пресс-службе ведомства.
Мария Фирсова