В Братске руководителя детского городского парламента подозревают в педофилии

Фото: iStock/demaerre
С заявлением в полицию обратились родители девочки.
Mash пишет, что жертвой оказалась 15-летняя школьница. Якобы наставник слал ей интимные фото, трогал и намекал на интим. По словам родителей, они увидели в телефоне дочери переписку с педагогом, его обнаженные фото и грязные фантазии.
В разговоре с родителями девочка призналась, что 40-летний Сергей С. действительно домогался её последние 3 месяца.
Педагога задержали и возбудили уголовное дело.
При этом члены парламента отзываются о задержанном положительно.
Задержанный является главой детского городского парламента и педагогом-организатором в местном ДК. Мужчина был удостоен почетной грамоты губернатора региона.
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В разговоре с родителями девочка призналась, что 40-летний Сергей С. действительно домогался её последние 3 месяца.
При этом члены парламента отзываются о задержанном положительно.
Задержанный является главой детского городского парламента и педагогом-организатором в местном ДК. Мужчина был удостоен почетной грамоты губернатора региона.
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Мария Фирсова