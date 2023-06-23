В Братске установили поставщика продуктов для шаурмы, которой отравились более 103 человек

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Россельхознадзор выявил, какие предприятия занимались поставкой продуктов в кафе в Братске, где более 103 человек отравились шаурмой, которая была заражена сальмонеллой
РЕН ТВ пишет, что также выяснилось, что в кафе использовалось просроченное мясо без документации.
«В день отравления людей куриные наггетсы изготовили из охлажденного мяса птицы, выработанного индивидуальным предпринимателем Хабибуллин И. З., которое поступило от компании «Мясопотам» по товарному чеку 12.06.2023 без ветеринарных документов», - сообщили в Россельхознадзоре.
Данные о мясе были внесены в информационную систему «Меркурий» только 16 июня, то есть через 2 два дня после поступления в СМИ информации о массовом отравлении.
Также Россельхознадзор выяснил, что с 1 по 20 июня предприниматель списал более 30 тонн продукции, но не предоставил подтверждение утилизации.
Россельхознадзор сделал вывод, что владелец кафе «Шаурму хочу» ИП Арутюнян 13 июня использовал мясо, у которого не было ветеринарных документов.
Ранее инфекционист Никифоров рассказал, что самостоятельно распознать сальмонеллу в шаурме не получится. Доктор медицинских наук Владимир Никифоров рассказал РЕН ТВ, что сальмонелла встречается там, где нарушают санитарные нормы во время приготовления пищи. Носителями могут быть являться животные, к примеру, курица, и люди.
«В день отравления людей куриные наггетсы изготовили из охлажденного мяса птицы, выработанного индивидуальным предпринимателем Хабибуллин И. З., которое поступило от компании «Мясопотам» по товарному чеку 12.06.2023 без ветеринарных документов», - сообщили в Россельхознадзоре.
Также Россельхознадзор выяснил, что с 1 по 20 июня предприниматель списал более 30 тонн продукции, но не предоставил подтверждение утилизации.
Россельхознадзор сделал вывод, что владелец кафе «Шаурму хочу» ИП Арутюнян 13 июня использовал мясо, у которого не было ветеринарных документов.
Ранее инфекционист Никифоров рассказал, что самостоятельно распознать сальмонеллу в шаурме не получится. Доктор медицинских наук Владимир Никифоров рассказал РЕН ТВ, что сальмонелла встречается там, где нарушают санитарные нормы во время приготовления пищи. Носителями могут быть являться животные, к примеру, курица, и люди.
Мария Фирсова