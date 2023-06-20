В Братске в кафе, где отравились шаурмой 103 человека, обнаружена сальмонелла

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В продуктах, изъятых из братского кафе, найдена сальмонелла
Минздрав Иркутской области сообщил о 103 пострадавших. Из них 46 находятся в больнице, включая 9 детей. Все они отравились шаурмой.
Помимо сальмонеллы проверка показала, что в кафе нарушили техпроцесс готовки, не соблюдали условия хранения продуктов и готовых блюд, а также зафиксировано отсутствие условий для соблюдения гигиены работников (например, могло не быть раковины).
Ранее сообщалось, что школьники из Екатеринбурга отравились в лагере под Первоуральском. О случившемся порталу E1.ru рассказала мать одного из пострадавших детей.
Помимо сальмонеллы проверка показала, что в кафе нарушили техпроцесс готовки, не соблюдали условия хранения продуктов и готовых блюд, а также зафиксировано отсутствие условий для соблюдения гигиены работников (например, могло не быть раковины).
Мария Фирсова