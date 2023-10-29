В Бразилии 12 человек погибли во время крушения самолёта

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В Бразилии 12 человек скончались в результате крушения самолёта.
Небольшой самолёт разбился 29 октября недалеко от аэропорта в городе Риу-Бранку на северо-западе Бразилии. Телеканал Globo сообщает, что самолёт взорвался при падении возле взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Все, кто находился в самолете, погибли. Среди пассажиров был годовалый ребенок.
Борт марки Caravan- собственность частной компании. Он выполнял рейс из Рио-Бранко в Энвиру.
Ранее сообщалось, что во время взрыва на шахте имени Костенко в Караганде погибли 45 человек. Об этом сообщает МЧС Республики Казахстан. Тела 45 погибших шахтёров найдены, продолжаются поиски одного шахтера. Работы ведутся в районе двух добычных участков, которые расположены на расстоянии порядка 6 км друг от друга.
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Все, кто находился в самолете, погибли. Среди пассажиров был годовалый ребенок.
Ранее сообщалось, что во время взрыва на шахте имени Костенко в Караганде погибли 45 человек. Об этом сообщает МЧС Республики Казахстан. Тела 45 погибших шахтёров найдены, продолжаются поиски одного шахтера. Работы ведутся в районе двух добычных участков, которые расположены на расстоянии порядка 6 км друг от друга.
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Мария Фирсова