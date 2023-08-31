В Бразилии чемпионат по мотогонкам закончился смертельным ДТП

Фото: Фотобанк Московской области
От удара мотоцикл разлетелся на части. Один из пилотов погиб на месте, второго госпитализировали с тяжёлыми травмами. Медикам не удалось его спасти.
Фото: Фотобанк Московской области
Фото: iStock/artolympic
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«В квартире жилого дома в Стрельбищенском переулке произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело женщины 1949 г.р.», - говорится в сообщении ведомства.
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Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
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«С помощью механического инструмента спасатели в присутствии сотрудника полиции извлекли личинку из замка и фрагмент сломанного ключа, вскрыли дверь и обеспечили доступ мужчины в квартиру к родной бабушке», — пояснил Старший смены 229-й пожарно-спасательной части Сергей Макаров.
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