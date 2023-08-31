В Бразилии чемпионат по мотогонкам закончился смертельным ДТП

Бразильский чемпионат по мотогонкам завершился трагедией.

РЕН ТВ пишет, что один из пилотов упал с мотоцикла на гоночной трассе, а другой не заметил его и влетел на полной скорости.



От удара мотоцикл разлетелся на части. Один из пилотов погиб на месте, второго госпитализировали с тяжёлыми травмами. Медикам не удалось его спасти.











Мария Фирсова