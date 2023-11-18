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В Бразилии фанатка умерла на концерте Тейлор Свифт

18 ноября 2023, 14:49
Фото: istockphoto/OGULCAN AKSOY

Фото: istockphoto/OGULCAN AKSOY

Певица Тейлор Свифт в социальной сети рассказала, что на её концерте в рамках тура Eras в Бразилии умерла фанатка.
О ЧП в Рио-де-Жанейро также написало издание Daily Mail. По словам Свифт, девушка чувствовала себя плохо ещё до начала шоу.

«Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода», — написала Тейлор Свифт.

23-летнюю девушку звали Ана Клара Беневидес. Возможно, ей стало плохо из-за жары и духоты на стадионе. Из-за этого случился сердечный приступ. Девушка умерла в больнице после госпитализации.

Во время концерта Свифт бросила со сцены бутылку с водой другой девушке, которой стало плохо. Затем певица приостановила шоу, требуя от организаторов выдать бутылки с водой зрителям.

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#концерт
#шоу
#смерть
#бразилия
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В Пятигорске следователя уволили за инфоцыганство
18 ноября 2023, 14:35

Фото:.istockphoto/ilona titova

Женщина продавала обучающие курсы по удаленной работе.
Baza пишет, что 30-летняя капитан юстиции работала следователем, а в 2020 году ушла в декрет. Она воспитывала двоих детей и параллельно решила подзаработать в свободное время. Женщина устроилась в онлайн-школу «наставником». Она обещала ученикам, что за 4.500 рублей они освоят 25 вымышленных востребованных профессий.

В онлайн-школе преподавали курс по рилсам, по созданию стикеров, а также можно было приобрести мини-курсы «упаковка профиля», «прогревы в продажах» и «распаковка». Екатерина продавала обучение через социальную сеть.

Но потом её доходами заинтересовались коллеги-следователи: оказалось, на счету женщины откуда-то взялись 2,6 млн рублей, которые ей точно не платили на службе. 

Сотрудницу уволили, а дело направили следователям. Женщине грозит срок за незаконное предпринимательство.

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#следствие
#полиция
#новости
#следователи
#россия
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В Ачинске обнаружили пропавшего школьника мертвым с ножевым ранением
18 ноября 2023, 14:24

Фото: istockphoto/standret

На теле 12-летнего Димы, которого искали двое суток, обнаружили ножевое ранение.
РЕН ТВ сообщает, что труп мальчика лежал в реке Мазулька на окраине Ачинска, в районе улицы 3-я Западная.

«Были признаки насильственной смерти. Предварительно, нашли ранение от ножа», – сообщил источник.
Напомним, мальчик ушел из школы 16 ноября, но домой не вернулся. Его мать забила тревогу. Он и раньше уходил из дома, но возвращался. Правоохранители и волонтеры искали школьника 2 дня. Сегодня его обнаружили мертвым.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Преступникам грозит срок вплоть до пожизненного.

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#дети
#школьник
#полиция
#убийство
#новости
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Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Полиция: смерть двоих россиян в Индии не носила насильственного характера
18 ноября 2023, 14:18

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

Смерть двоих россиян в Индии, по имеющимся данным, не носила насильственного характера, передают РИА Новости в посольстве России со ссылкой на данные полиции.
Напомним, что сотрудники полиции штата Химачал-Прадеш сообщили, что нашли тела двух россиян в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с погибшими были мобильные телефоны и документы, а также записка, предварительно написанная женщиной, с указанием передать через посольство ее телефон ее семье в России.

В другой записке содержалась была просьба отправить вещи туристов в российское посольство.

Уточняется, что в Индии в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш нашли тела двух туристов из России — 37-летнего мужчины и 21-летней женщины.

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 В Волгограде ищут мужчину, который в июне уехал на отдых с друзьями. 

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#вещи
#документы
#тела
#индия
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В Волгограде ищут мужчину, который в июне уехал на отдых с друзьями
18 ноября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/syahrir maulana

В Волгограде разыскивают 34-летнего Дмитрия Ястребова, он с 28 июня не выходит на связь.
V1 пишет, что в последний раз его видели в районе Тулака в частном доме с друзьями. Там они отдыхали несколько дней. При этом друзья либо отказываются комментировать, что произошло 28 июня, либо говорят, что он пропавший поехал отдыхать в Адлер. 
Близкие предполагают, что в тот вечер в доме могло произойти что-то ужасное, о чем друзья молчат. 

«Связь с Дмитрием прервалась 28 июня. На звонки и СМС он не отвечает. Один из друзей сказал: «Не ищите его. Он живет в Родниковой Долине, делает ремонты квартир». Но там никто его не видел. Другой сказал, что Дмитрий уехал на море в Адлер. Третий вообще не комментирует, заявляя, что не хочет во всём этом участвовать. Но в чем «всём» — не говорит». —говорит Екатерина, друг детства пропавшего. 
По словам женщины, полиция не ищет мужчину. 

«Полиция нам только сказала, что они его пробивали по ж/д-базе. На имя Дмитрия был забронирован билет на 30 июня Дмитрием. Но выкуплен ли он и сел ли Дмитрий на поезд, они не знают»,-рассказыват женщина.
У Дмитрия есть двое детей, бывшая жена и мачеха. 

Приметы мужчины: высокий, примерно 180 см, плотный. На правой ноге татуировка медведя. Шрамы от ожогов на руке, ухе и брови (слева). Серые глаза, светлые волосы. В день пропажи был в джинсовых шортах и футболке.

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#происшествие
#полиция
#инцидент
#розыск
#россия
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В Сочи домашний кот прогнал медведя со двора
18 ноября 2023, 12:41

Фото: istockphoto/Nils Jacobi

На Красной Поляне в Сочи домашний кот не испугался дикого медведя и прогнал его с хозяйского участка.
Тг-канал «Россия. Кубань | Новости» опубликовал видео, где видно, как кот прогоняет лесного хищника. 
ЧП случилось на одном из подворий в Красной Поляне. Медведь пробрался на частный участок ночью. Отважный кот налетел на медведя и зашипел. Медведь, не ожидавший атаки, предпочел сбежать и найти пропитание в другом месте.

Ранее в польском лесничестве «Лутовиска» произошёл опасный инцидент с участием дикого медведя. Зверь напал на экоактивиста, который ранее приложил много усилий для создания защитной зоны вокруг берлоги хищника.

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#новости
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В Ставропольском крае семья погибла от отравления газом
18 ноября 2023, 12:15

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Семья (двое взрослых и ребёнок) отравилась угарным газом в посёлке Левокумка в Ставропольском крае.
«В результате отравления угарным газом погибли три человека»,  - сообщает источник РЕН ТВ. 
Обстоятельства трагедии устанавливают. 

Ранее сообщалось, что четырёхлетний мальчик в Саратове скончался во время игры с котёнком. Ребёнок  запутался в шнурке от брюк и задохнулся. ЧП случилось 16 ноября в одной из квартир в Саратове. За мальчиком присматривала бабушка. Она рассказала, что внук играл с котенком шнурком, который был привязан к двери.

В какой-то момент, ребенок запутался в шнурке и задохнулся. Женщина вызвала скорую помощь, но приехавшие медики уже констатировали смерть.

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#происшествие
#новости
#скорая помощь
#семья
#дети
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В Санкт-Петербурге прохожие нашли в парке младенца
18 ноября 2023, 11:19

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

На территории «Отдельного парка» в городе Пушкине недалеко от Санкт-Петербурга прохожие обнаружили новорожденную девочку.
Ребёнок был завернут в одеяло, пишет РЕН ТВ. Прохожие нашли ребёнка утром 17 ноября. Женщина, обнаружившая младенца, немедленно позвонила в полицию. На место приехали правоохранители и врачи. Ребёнка госпитализировали. 

«Младенцу диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофаренгит», - сообщил источник. 
Как девочка попала в парк, пока неизвестно. Подробности устанавливают.

Ранее сообщалось, что в красноярском городе Ачинск пропал 12-летний мальчик Дима.

Пропавшего ребенка ищут уже вторые сутки, завили в местной поисковой организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Как сообщила руководитель организации Оксана Василишина, ребенок пропал днем 16 ноября. Он ушел из школы, но не пришел домой.

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#дети
#младенец
#новости
#родители
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На Поклонной горе мужчина пытался потушить Вечный огонь
18 ноября 2023, 11:08

Фото: istockphoto / ia_64

В ночь на 18 ноября 49-летний мужчина на территории мемориального комплекса «Поклонная гора» вылил жидкость из пластиковой бутылки в Вечный огонь.
По информации телеграм-канал «Осторожно Москва» мужчина помимо попытки потушить Вечны огонь, разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы ВОВ.

Как передает столичная прокуратура, возбуждено дело, вандал задержан.

Ранее сообщали, что В результате пожара в жилом доме на Стрелецкой улице в Москве скончался один человек. Возгорание произошло в двенадцатиэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже. Дом был возведен в 1970 году, всего в нем 80 квартир. Уточняется, что в пожаре погиб один человек. 

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#вов
#память
#вечный огонь
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В Индии в долине Парвати обнаружили трупы российских туристов
18 ноября 2023, 10:52

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В Индии в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш нашли тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней женщины.
Times of India, пишет, что полицейские обнаружила тела туристов в термальном бассейне в Тегри, который находится в 2 км от населенного пункта Маникаран.

В посольстве РФ в Индии «Известиям» сообщили, что ситуация неординарная, поэтому необходимо провести ряд мероприятий для выяснения обстоятельств. 

«Расстояние слишком далеко от Дели. Сейчас будем принимать все меры по выяснению обстоятельств, дальше уже будет какая-то информация», — рассказали в дипмиссии.
Тела российских туристов отправлены на вскрытие в правительственную зональную больницу «Куллу». Сообщается, что у погибших были распухшие лица и запястья. Следователи выяснят, могли ли туристы совершить суицид или погибнуть от передозировки наркотиков.

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#индия
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#происшествие
#полиция
#россияне
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