В Бразилии фанатка умерла на концерте Тейлор Свифт

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Певица Тейлор Свифт в социальной сети рассказала, что на её концерте в рамках тура Eras в Бразилии умерла фанатка.
О ЧП в Рио-де-Жанейро также написало издание Daily Mail. По словам Свифт, девушка чувствовала себя плохо ещё до начала шоу.
23-летнюю девушку звали Ана Клара Беневидес. Возможно, ей стало плохо из-за жары и духоты на стадионе. Из-за этого случился сердечный приступ. Девушка умерла в больнице после госпитализации.
Во время концерта Свифт бросила со сцены бутылку с водой другой девушке, которой стало плохо. Затем певица приостановила шоу, требуя от организаторов выдать бутылки с водой зрителям.
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«Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода», — написала Тейлор Свифт.
Во время концерта Свифт бросила со сцены бутылку с водой другой девушке, которой стало плохо. Затем певица приостановила шоу, требуя от организаторов выдать бутылки с водой зрителям.
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Мария Фирсова