В Бразилии на свиноферме нашли бункер с семью тоннами наркотиков

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В Бразилии, штат Парана, федеральная и военная полиция в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили с 7 тоннами марихуаны, винтовками и боеприпасами.
«На территории свинарника в подземном бункере было обнаружено большое количество наркотиков, похожих на марихуану, общий вес которых после взвешивания составил примерно 7235 кг. Также были изъяты две винтовки калибра 7,62 и винтовка калибра 5,56, 257 патронов калибра 7,62 и 400 патронов калибра 5,56», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы военной полиции.
В момент обыска людей на территории фермы не оказалось. Отмечается, что оружие было заряжено. Автомобиль Toyota, находящийся на территории, передан федеральной полиции.
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