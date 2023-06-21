В Бразилии у пассажирского самолета открылся люк прямо во время полета

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У легкомоторного самолета Embraer 110 распахнулся люк прямо в воздухе
В Бразилии у пассажирского самолета, который выполнял рейс из Сан-Луиса в Сальвадор, открылся люк прямо во время полета, сообщает ABC.
Авария произошла спустя 20 минут после взлета. На борту находилась музыкальная группа с продюсером, который и опубликовал в интернете кадры шокирующего происшествия. Отмечается, что сперва пассажиры стали кричать от ужаса, однако, вскоре успокоились и заняли свои места.
Пилот успешно совершил аварийную посадку, никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Омске 50-летний мужчина случайно отрезал себе кисть циркулярной пилой во время ремонта.
Авария произошла спустя 20 минут после взлета. На борту находилась музыкальная группа с продюсером, который и опубликовал в интернете кадры шокирующего происшествия. Отмечается, что сперва пассажиры стали кричать от ужаса, однако, вскоре успокоились и заняли свои места.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Омске 50-летний мужчина случайно отрезал себе кисть циркулярной пилой во время ремонта.
Евгения Парфентьева