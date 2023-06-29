В Британии заявили о задержании Суровикина

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По предположению информаторов, задержание военного связано с неудачной попыткой мятежа, который организовывал основатель частной военной компании «Вагнер». Однако издание не уточняет, как с этим событием связан Суровикин: был ли он в сговоре или его задержали, чтобы допросить.
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