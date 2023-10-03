В британском Оксфорде взорвался резервуар с газом

Фото: iStock/Leonid Ikan
В ночь на 3 октября в британском графстве Оксфордшир прогремел мощный взрыв. Очевидцы запечатлели на телефоны вспышку, напоминающую ядерный гриб. На опубликованных кадрах видно, как тёмное небо на несколько секунд озаряет огненный шар, пишет The Mirror.
В компании уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. По словам жителей близлежащих районов, после взрыва они столкнулись с перебоями электроснабжения.
Читайте также:
АР: Сенатор Северной Дакоты, его жена и дети погибли в авиакатастрофе
В Подмосковном Михайлово ребёнок попал в больницу после отравления шоколадом
Британца арестовали за издевательства над онкобольным мальчиком
Диана Аванесян