В Брянске арестовали жителя Подмосковья за рингтон с маршем нацистской Германии

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Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Подмосковья за рингтон с маршем Третьего Рейха, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.
По информации суда, житель Московской области установил на входящий звонок своего мобильного телефона мелодию с военным маршем нацистской Германии. В Брянске подобное действия признали оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны.
Мужчину признали виновных по административной статье о публичной демонстрации нацистской символики и атрибутики. Ему назначили наказание в виде шести суток административного ареста.
При этом, по информации «РИА Новости», мужчину поймали, когда его телефон зазвонил в общественном месте. Нацистскую музыку услышали правоохранители арестовали его.
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Евгения Парфентьева