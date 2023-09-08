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В Брянске пассажир поезда пострадал в результате падения обломков БПЛА

08 сентября 2023, 09:36
Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Пассажир поезда пострадал в результате падения обломков беспилотника на вокзал в Брянске, сообщает Telegram-канал Baza.
Украинский дрон, начиненный взрывчаткой, рухнул над вокзалом «Брянск-Орловский» около 06:30 7 сентября.

Фрагменты потерпевшего крушение беспилотника разбили стёкла в зале ожидания и кассах дальнего следования, а также повредили несколько припаркованных неподалеку автомобилей.


В результате падения обломков пострадал 47-летний пассажир поезда «Брянск — Москва». Он получил травму правого глаза. Мужчине была оказана вся необходимая медицинская помощь прямо на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту падения беспилотника на гражданском вокзале Брянска.

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#следственный комитет
#уголовное поезда
#дрон
#пассажир
#глаза
#крушение
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В Амурске Хабаровского края два подростка жестоко избили инвалида
08 сентября 2023, 10:36

Фото: iStock/mrohana

Два подростка 14 и 15 лет в городе Амурске Хабаровского края жестоко избили инвалида. Об этом РИА Новости сообщили в СУСК по региону.
Отмечается, что один из избивавших, 14-летний подросток состоит на учете в органах внутренних дел за бродяжничество, однако его семья благополучна. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Сообщается, что пострадавшему мужчине 50 лет, его госпитализировали с  ушибами и сотрясением головного мозга. Его жизни ничего не угрожает. 

По факту происшествия проводится проверка. 

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге взрослый мужчина избил подростков, когда те отказались выпить с ними пиво. Инцидент произошел на Голландской улице в Янино.

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Схваченный в Крыму украинский агент признался, что собирал данные о ВМФ РФ
08 сентября 2023, 10:15

Фото: iStock/Andrii Zorii

Задержанный в Крыму украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя, сообщили в ФСБ.
Ранее стало известно, что в Крыму задержали украинского агента, который планировал диверсию на железной дроге. Задержанным оказался гражданин России, проживающий а Севастополе. При обыске у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство. В настоящий момент фигурант находится в СИЗО.

На допросе украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя, бонах, точках ПВО и передвижениях военных кораблей, в том числе подлодок «Калибров». Он также отслеживал взлет боевых самолетов с аэродрома «Бельбек».

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#фсб
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#украина
#задержание
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В Туве уволили министра и главу Авиалесоохраны из-за смертельного ДТП
В Туве глав Минлесхоза и Авиалесоохраны уволили после смертельного ДТП
08 сентября 2023, 10:10

Фото: iStock/Anton Novikov

Глава региона Владислав Ховалыг сообщил в своем телеграм-канале, что после смертельной аварии, в которой погибли пять человек, министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа и глава региональной Авиалесоохраны Алаш Куулар отстранены от должностей.
По словам Ховалыга, водитель служебной машины был в состоянии алкогольного опьянения, предельный уровень превышал практически в 5 раз. Ховалыг отметил, что ДТП — это показатель халатности и отсутствие должного контроля за служебной дисциплиной.

Отмечается, что власти создали специальную правительственную комиссию для служебной проверки.

Напомним, смертельная авария произошла 8 сентября около 01:00 по местному времени на 926-м километре автодороги Р-257 «Енисей». Погибли пять человек.

Ранее в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы.

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В Крыму ФСБ пресекла диверсию на железной дороге
08 сентября 2023, 09:56

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Крыму задержали украинского агента, который планировал диверсию на железной дроге, сообщили в ФСБ РФ.
«Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок», - прокомментировали ситуацию в ФСБ. 

Задержанным оказался гражданин России, проживающий а Севастополе.

По сообщению ФСБ, мужчина собирал сведения о размещении российских военных объектов на полуострове по заданию украинских спецслужб.

При обыске у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство.

В настоящий момент фигурант находится в СИЗО.

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#крым
#железная дорога
#сву
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Жительница Курской области умерла, съев шаурму
08 сентября 2023, 09:46

Фото: iStock/vitalssss

23-летняя жительница Курской области умерла, отравившись шаурму, сообщает Telegram-канал SHOT.
Случай массового отравления шаурмой зафиксирован в городе Льгов Курской области. 

По информации СМИ, точка быстрого питания, в которой покупали шаурму все пострадавшие, находится на улице Гагарина напротив Курского монтажного техникума.

Всего в настоящий момент известно о 15 жителях Льгова, пострадавших от инфекции. Четверо из них находятся в больнице, 10 проходят лечение дома. 

Известно, что погибшая девушка скончалась в больнице от инфекционно-токсического шока.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Шаурма отправлена на экспертизе.

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Петербуржец избил подростков за отказ выпить с ним пиво
08 сентября 2023, 08:53

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Санкт-Петербурге взрослый мужчина избил подростков, когда те отказались выпить с ними пиво, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на Голландской улице в Янино.

По информации СМИ, 15-летние парень с девушкой вышли из кофейни возле дома, когда к ним пристал взрослый мужчина. Он пригласил подростков выпить с ними пиво, однако, те отказались. Тогда мужчина рассыпался в оскорблениях, парень попытался защитить свою подругу, в результате чего началась драка.

Любитель пенного избил подростка, пинок в живот получила и девушка, пытавшаяся разнять дерущихся. К счастью, ребятам удалось сбежать от агрессора. 

Парня отправили в травмпункт, какие именно травмы он получил - не уточняется.

Нападавшего разыскивают.

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#пиво
#подростки
#санкт-петербург
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Самокатчик едва не убил жительницу Екатеринбурга и предложил смешную компенсацию
В Екатеринбурге самокатчик покалечил женщину и предложил смешную компенсацию
08 сентября 2023, 08:15

Фото: iStock/ANGHI

В Екатеринбурге курьер на электросамокате на полной скорости сшиб женщину, покалечив ее, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел в начале августа. Женщина возвращалась с работы, начала переходить пешеходный переход на зеленый цвет, когда ее чем-то сильно ударило в левый бок. Екатеринбурженку отбросило на несколько метров в сторону. Удар был настолько сильным, что с пострадавшей слетела обувь. Оказалось, что сшиб ее вовсе не автомобиль, а курьер на электросамокате. 

Женщину экстренно госпитализировали, в больнице медики диагностировали у нее «множественные гематомы и сотрясение головного мозга».

По ее словам, виновник происшествия предложил ей всего лишь небольшую сумму, на компенсацию лекарств, которые женщине прописал врач.

«Человек не понимает, что благодаря его невнимательности я лишилась своего заработка и оказалась на длительном больничном, да еще и получила серьезную травму головы», - поделилась женщина. 

Пострадавшая написала на самокатчика заявление в полицию и намерена идти в суд.

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#суд
#пешеходный переход
#курьер
#удар
#самокат
#екатеринбург
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В крови у погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин
08 сентября 2023, 05:57

Фото: iStock/PBFloyd

В Свердловской области в крови 16-летней девушки из Каменска-Уральского, тело которой ранее было обнаружено в овраге лесополосы, нашли высокую концентрацию кофеина.
Ранее рассматривалась версия,  что подросток мог отравиться энергетиком. Об этом пишет Е1 со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Анализы сразу после ее смерти выявили очень высокую концентрацию кофеина в ее крови. Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда ее нашли мертвой», — цитирует издание слова собеседника.

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Американца задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством России

Жертвами ДТП в Туве стали пять человек

#подросток
#человек
#анализы
#смерть
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Американца задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством России
Гражданина США задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством РФ
08 сентября 2023, 05:40

Фото: iStock/BrianAJackson

В Калининградской области задержали гражданина Соединенных Штатов за попытку вывезти своего сына с российским гражданством, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление в этом регионе.
35-летний мужчина попытался вывести своего 4-летнего сына из города, используя притворную прогулку на автомобиле. В районе населенного пункта Мамоново, он попытался незаконно пересечь границу России через лесисто-болотистую местность, но был задержан пограничниками России.

Стоит отметить, что в тот период, когда мужчина прибыл в Калининградскую область, районный суд рассматривал дело о месте жительства ребенка. Известно было, что мать ребенка настоятельно против его выезда за границу.

В отношении американца были возбуждены уголовные дела по факту похищения несовершеннолетнего и попытки незаконного пересечения государственной границы. В настоящее время он находится под стражей.

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