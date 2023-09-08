В Брянске пассажир поезда пострадал в результате падения обломков БПЛА

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
Пассажир поезда пострадал в результате падения обломков беспилотника на вокзал в Брянске, сообщает Telegram-канал Baza.
Украинский дрон, начиненный взрывчаткой, рухнул над вокзалом «Брянск-Орловский» около 06:30 7 сентября.
Фрагменты потерпевшего крушение беспилотника разбили стёкла в зале ожидания и кассах дальнего следования, а также повредили несколько припаркованных неподалеку автомобилей.
В результате падения обломков пострадал 47-летний пассажир поезда «Брянск — Москва». Он получил травму правого глаза. Мужчине была оказана вся необходимая медицинская помощь прямо на месте происшествия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту падения беспилотника на гражданском вокзале Брянска.
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Фрагменты потерпевшего крушение беспилотника разбили стёкла в зале ожидания и кассах дальнего следования, а также повредили несколько припаркованных неподалеку автомобилей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту падения беспилотника на гражданском вокзале Брянска.
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Евгения Парфентьева