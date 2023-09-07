В Брянске пресекли атаку украинского БПЛА

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Силы РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа под Брянском, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена очередная атака украинских террористов. Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - прокомментировал ситуацию Богомаз.
БПЛА рухнул в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I.
Ранее в Волгоградской области был обнаружен и нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат. Предположительно, целью для нанесения удара была воинская часть в Городищенском районе.
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Евгения Парфентьева