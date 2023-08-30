В Брянске в здании следственного комитета произошел взрыв

Фото: iStock/Leonid Ikan
В здании СК в Брянске «произошёл хлопок». Об этом сообщает местная администрация в своем телеграмм-канале.
По информации властей, в здании СК выбиты стекла. Открытого горения в помещении нет.
По предварительным данным, в результате происшествия, никто не пострадал. О хлопке сообщили очевидцы около 06:00 по мск. На место инцидента прибыли экстренные службы, выясняются причины произошедшего.
Прежде сообщалось об атаке на Псковский аэропорт.
Читайте также:
Ночью произошла массовая атака беспилотников на территорию Центральной России
Четвертый беспилотник сбит в Брянской области
БПЛА по аэропорту в Пскове были запущены из Латвии или Эстонии, пишут турецкие СМИ
По предварительным данным, в результате происшествия, никто не пострадал. О хлопке сообщили очевидцы около 06:00 по мск. На место инцидента прибыли экстренные службы, выясняются причины произошедшего.
Читайте также:
Ночью произошла массовая атака беспилотников на территорию Центральной России
Четвертый беспилотник сбит в Брянской области
БПЛА по аэропорту в Пскове были запущены из Латвии или Эстонии, пишут турецкие СМИ
Анастасия Крестьянова