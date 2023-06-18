В Брянске загорелся военный госпиталь





«Горело битумное покрытие на кровле», — говорится в материале.



Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском Свердловской области в квартире в пятиэтажном общежитии произошёл пожар. С игнал о возгорании на улице Белинского поступил 17 июня в 21:12 (19:12 по московскому времени).

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Кроме того, известно, что в море загорелся филиппинский паром со 120 пассажирами на борту. Судно загорелось на рассвете, когда двигалось из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол.

В Брянске загорелся строящийся военный госпиталь. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.По данным издания, причиной возгорания могла стать диверсия.Как сообщает телеграм-канал Mash, к 14:00 открытое возгорание было ликвидировано. В ходе инцидента пострадавших не было.