В Брянске загорелся военный госпиталь

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По данным издания, причиной возгорания могла стать диверсия.
«Горело битумное покрытие на кровле», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском Свердловской области в квартире в пятиэтажном общежитии произошёл пожар. Сигнал о возгорании на улице Белинского поступил 17 июня в 21:12 (19:12 по московскому времени).
Кроме того, известно, что в море загорелся филиппинский паром со 120 пассажирами на борту. Судно загорелось на рассвете, когда двигалось из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол.