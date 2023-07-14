В Брянске женщине, которая заставляла своих детей употреблять и продавать наркотики, вынесли приговор

istockphoto/rdjanns74
Брянский суд приговорил 37-летнюю местную жительницу, которая заставляла своих детей 14 и 13 лет употреблять и продавать наркотики, к 11 годам колонии общего режима.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении СК РФ.
По данным следствия, женщина 2 года давала подросткам наркотики и склоняла к потреблению. А в августе и сентябре 2022 года пыталась через закладки реализовать более 770 г наркотиков, на оборудование тайников она брала с собой дочь.
Женщина признана виновной по трём статьям и лишена родительских прав.
Читайте также:
В Москве арестована владелица салона красоты и её сотрудник за продажу наркотиков
В Перми у борца с наркотиками обнаружили 200 грамм метадона
Руководителей компаний в Кремниевой долине обвиняют в употреблении наркотиков
По данным следствия, женщина 2 года давала подросткам наркотики и склоняла к потреблению. А в августе и сентябре 2022 года пыталась через закладки реализовать более 770 г наркотиков, на оборудование тайников она брала с собой дочь.
Читайте также:
В Москве арестована владелица салона красоты и её сотрудник за продажу наркотиков
В Перми у борца с наркотиками обнаружили 200 грамм метадона
Руководителей компаний в Кремниевой долине обвиняют в употреблении наркотиков
Мария Фирсова