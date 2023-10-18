В Брянской области приставы задержали двух «пчел», ищущих мед

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Судебные приставы задержали двух подозрительных граждан возле Брянского районного суда, которые копали землю. Они заявили, что являются пчелами и ищут мед. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Брянской области.
Сообщается, что у мужчин была зафиксирована невнятная речь, по предварительной информации, они находились в состоянии наркотического обвинения. Задержанных передали полицейским для оформления нарушения и привлечения к ответственности.
Ранее сообщалось, что победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками. У него было обнаружено десять грамм запрещенного вещества.
Ему грозит до трех лет тюремного заключения за хранение наркотиков. Из-за невнятной речи танцор не смог объяснить сотрудникам правоохранительных органов, откуда у него появились наркотики.
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Екатерина Коршунова