Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Брянской области приставы задержали двух «пчел», ищущих мед

В Брянской области приставы задержали двух «пчел», ищущих мед

Брянские приставы задержали двух копавших землю мужчин, назвавших себя пчелами
18 октября 2023, 18:15
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Судебные приставы задержали двух подозрительных граждан возле Брянского районного суда, которые копали землю. Они заявили, что являются пчелами и ищут мед. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Брянской области.
Сообщается, что у мужчин была зафиксирована невнятная речь, по предварительной информации, они находились в состоянии наркотического обвинения. Задержанных передали полицейским для оформления нарушения и привлечения к ответственности.

Ранее сообщалось, что победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками. У него было обнаружено десять грамм запрещенного вещества.


Ему грозит до трех лет тюремного заключения за хранение наркотиков. Из-за невнятной речи танцор не смог объяснить сотрудникам правоохранительных органов, откуда у него появились наркотики.

Читайте также:

Победителя 3-го сезона шоу «Танцы» задержали в Москве с наркотиками

В Варшаве мужчина притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах

Петербуржец с балкона совершил выстрелы из пневматики в здание школы
#хранение
#танцы
#здание
#шоу
#мужчина
#нарушения
#наркотики
Читайте нас в
В Ленобласти задержали мужчину, который убил и расчленил собственного сына
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве и расчленении сына
18 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении собственного сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По предварительным данным, 63-летний мужчина в ходе распития спиртных напитков нанес четыре ножевых ранения своему 36-летнему сыну, после чего решил избавиться от тела.

В ванной он расчленил труп, разложил части тела по пакетам и вывез на автомобиле к речке. Однако выбросить все части тела в речку ему не удалось, одна рука осталась прямо на проезжей части.

Подозреваемый в преступлении не смог объяснить, почему оставил руку валяться на дороге. По его словам, все было как в тумане.

Напомним, в Ленинградской области у трассы «Скандинавия» в реке найдено расчлененное тело мужчины, также останки обнаружили и на проезжей части.
#труп
#трассы
#мужчины
#мужчина
#тела
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге мужчина бросался голубями в людей на набережной
18 октября 2023, 17:55

Фото: istockphoto/Natalya Vilman

В Санкт-Петербурге выписали штраф фотографу, который предлагал гостям города делать снимки с птицами.
Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. Инцидент случился в сентябре. Вместе с ещё тремя мужчинами фотограф ходил по территории около крейсера «Аврора» с голубями в руках. Потом предприниматели начали бросаться в людей птицами, нецензурно выражаться и шуметь.
 
На одного из мужчин был составлен административный протокол. Фигурант в суд не явился. Его оштрафовали за мелкое хулиганство на 900 рублей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил проверку после видеоролика, на котором житель Новороссийска толкает в лифте мальчика-аутиста, сообщили в СК РФ по Краснодарскому края.

Следователи проверили камеру видеонаблюдения из лифта, на которой видно, что 10-летний мальчик перемещается по кабине и, в определенный момент, случайно задевает незнакомого мужчину. Взрослый человек оттолкнул ребенка настолько сильно, что тот испугался и спрятался за спину дедушки.

Читайте также:

СК: В Новороссийске проверят мужчину, который толкнул мальчика-аутиста в лифте

В Варшаве мужчина притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах

Экс-майор из Сургута, который пытал задержанных, сбежал из зала суда

 
#голуби
#санкт-петербург
#штраф
Читайте нас в
Автобусы с гражданами РФ и Молдовы три дня не пускают в Россию из Латвии
18 октября 2023, 17:34

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Три рейсовых автобуса с россиянами и молдованами уже три дня не могут попасть в Россию из Латвии, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, около ста пассажиров застряли на КПП Бурачки в Псковской области. Люди рассказывают, что у них практически закончились еда и вода, пограничники не отпускают их даже в туалет. 

В то же время, грузовые и легковые автомобили проезжают через КПП без проблем.

Как сообщает Mash, сегодня пограничники все же пропустили один автобус, однако, причину столь длительной задержки объяснить так и не потрудились.

Два же других автобуса, наполненных голодными людьми, остаются на российско-латвийской границе.

Читайте также: 

Польские пограничники избили беженцев и заставили их лезть в калитку для животных

Погранслужба Литвы не пустила в страну рекордное количество мигрантов

Финляндия запретит въезд машин с российскими номерами 16 сентября
#автобус
#латвия
#граница
#россия
#молдова
Читайте нас в
В Ленобласти в реке у трассы «Скандинавия» найдены части человеческого тела
В Ленобласти в реке у трассы «Скандинавия» найден расчлененный труп человека
18 октября 2023, 17:30

Фото: iStock/vmargineanu

В Ленинградской области у трассы «Скандинавия» в реке найдено расчлененное тело мужчины, также останки обнаружили и на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Согласно сообщению, тело было найдено 18 октября в реке Перовка в Выборгском районе Ленобласти. Кроме того, части тела мужчина также были обнаружены на проезжей части. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следователи выясняют личность убитого мужчины, а также выясняют обстоятельства его смерти.

Ранее в Москве в ванной комнате одной из квартир жилого дома на ул. Фабрициуса найдено расчлененное тело женщины. Об этом сообщает столичная прокуратура. На месте происшествия обнаружены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемые орудия преступления.


Читайте также:

Российский матрос выпал за борт судна ПИНРО-2 у Новой Земли и исчез

Поезд снёс стадо овец в Дагестане

Петербуржец выпил пива и впал в кому
#уголовное следователи
#мужчина
#происшествия
#тела
Читайте нас в
Российский матрос выпал за борт судна ПИНРО-2 у Новой Земли и исчез
18 октября 2023, 16:48

Фото: iStock/Vasilvich

Матрос упал за борт с рыбопромыслового судна в 50 милях к югу от архипелага Новая Земля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.
«Человек упал за борт (с судна «ПИНРО-2»). Поисковые работы длились 11 часов, как говорится - до последней надежды, сегодня утром поиски были прекращены», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

Как отметил источник агентства, поиски были прекращены из-за бушующего шторма. К тому же, температура воды колеблется у отметки «0 градусов» - выжить в таких условиях практически невозможно. 

При этом, личность пропавшего без вести матроса еще не установлена. Проверку по факту пропажи человека возбудил местный Следственный комитет. 

Читайте также: 

DM: Британская разведка сообщила о гибели 55 моряков с подлодки КНР

Экипаж греческого парома столкнул опоздавшего пассажира под гребные винты

SHOT: Матрос судоходной компании задержан за попытку поджога военкомата в Приморье
#следственный комитет
#поиски
#температура
#судно
#шторм
Читайте нас в
Поезд снёс стадо овец в Дагестане
18 октября 2023, 16:18

Фото: iStock/RagnarPhoto

Поезд снёс целую отару овец в Дагестане, сообщает «ТАСС» со ссылкой на администрацию района.
Инцидент произошёл в Бабаюртовском районе Дагестана.

«Сегодня товарный поезд сбил отару барашков. Порядка 100 барашков погибли», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ. 

Отмечается, что сразу после столкновения со стадом машинист товарного поезда остановил состав.

К счастью, пастух не пострадал.

Напомним, 25 сентября украинская сторона обстреляла Стародубский округ Брянской области. Под удар попало сельхозпредприятие, уничтожено несколько голов крупнорогатого скота. Удар из РСЗО «Град» по территории Стародубского муниципального округа.

Читайте также: 

В Одинцово неизвестные подожги вольер с пумой и убили животное

В Саратове нашли пса, который ждет своего хозяина

На Алтае задержали иностранца с тушей редкого медведя
#дагестан
#животные
#поезд
Читайте нас в
В Обнинске пожарный камаз столкнулся с маршруткой, пострадал ребенок
18 октября 2023, 16:07

Фото: iStock/conejota

В Обнинске пожарный камаз столкнулся с пассажирской маршруткой, пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, ДТП произошло на 105-м километре Киевского шоссе.

По предварительным данным, водитель маршрутки хотел проскочить на красный свет, однако, угодил прямо под бампер пожарной машины. Из крайнего правого ряда водитель микроавтобуса вылетел на перекрёсток ровно в тот момент, когда пожарные ехали с включёнными маячками на вызов в Калугу.

В результате, травмы получили пятеро взрослых и пятилетняя девочка. Всех госпитализировали в местную больницу.

Подробности аварии устанавливаются.

Читайте также: 

В Омске «девятка» на полном ходу влетела в кофейню с посетителями внутри

Мужчина, по которому проехались два авто с мигалкой на Новом Арбате, скончался

Три человека пострадали при столкновении ритуальной маршрутки с автобусом
#дтп
#шоссе
#пожарные
#водитель
#травмы
#девочка
#маршрутка
Читайте нас в
Юрист Карабанов раскрыл, на сколько могут посадить мать 15 детей за торговлю людьми
Юрист Карабанов сообщил, что ждёт мать 15 детей из Москвы за торговлю людьми
18 октября 2023, 15:45

Фото: IStock/Rattankun Thongbun

Мать 15 детей задержали в Москве за торговлю людьми и подделку документов. Она заявляла, что пятеро детей — родные, а остальные — приёмные. Однако следователи выяснили, что женщина не могла иметь детей, и как минимум двоих несовершеннолетних купила у гражданки Узбекистана.
Кандидат юридических наук, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры» Александр Карабанов рассказал «Радио 1», что за торговлю людьми в России грозит уголовное наказание с лишением свободы до 10 лет. При этом, тюрьма грозит не только тем, кто продал человека, но и купил.
«У нас, к радости, рабовладельческий строй уже отменили, так что торговля людьми полностью запрещена законом. И за эти деяния предусмотрена ответственность статьей 127 прим 1, она так и называется “Торговля людьми”. Наказание по ней предусмотрено от 3 до 10 лет лишения свободы в зависимости от нюансов, при которых это преступление было совершено. Берётся в расчёт возраст или здоровье ребёнка, потому что одним из квалифицирующих признаков является продажа человека, если заведомо он находится в беспомощном состоянии. Также учитывается подделка документов или вывоз за границу», — заявил Александр Карабанов.
По словам юриста, после обвинения детей ждёт детский дом или другое специальное учреждение, если не будет законных представителей.

Читайте также: 

Москвичка торговала детьми: роль украинского врача и откуда у многодетной матери три дома

В России призвали лишать родительских прав за вегетарианство детей

В ОАЭ няня украла деньги, которые россиянка откладывала с 16 лет на квартиру
#торговля
#преступление
#наказание
#тюрьма
Читайте нас в
СК: В Новороссийске проверят мужчину, который толкнул мальчика-аутиста в лифте
18 октября 2023, 15:45

Фото: iStock/kieferpix

Следственный комитет возбудил проверку после видеоролика, на котором житель Новороссийска толкает в лифте мальчика-аутиста, сообщили в СК РФ по Краснодарскому края.
Следователи проверили камеру видеонаблюдения из лифта, на которой видно, что 10-летний мальчик перемещается по кабине и, в определенный момент, случайно задевает незнакомого мужчину. Взрослый человек оттолкнул ребенка настолько сильно, что тот испугался и спрятался за спину дедушки.

Позже мать мальчика рассказала в интернете, что ее сын - аутист. После инцидента в лифте он был жутко напуган, его пришлось выводить из истерики. 

«По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску незамедлительно организована проверка», - прокомментировали ситуацию представители следствия.

Читайте также: 

Прокуратура проверит московскую школу, в которой мальчика унизили в туалете

В Омске «девятка» на полном ходу влетела в кофейню с посетителями внутри

Пьяный россиянин переоделся в полицейского и лез обниматься к прохожим
Читайте нас в
Достижения.рф