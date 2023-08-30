В Брянской области футбольные фанаты устроили массовую драку

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В Брянской области в городе Сельцо футбольный фанаты устроили массовую драку. Разнять дерущихся удалось только прибывшим на место происшествия сотрудниками полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
При этом в ФК «Сокол» извинились перед жителями города за своих фанатов. Однако также отметили, что болельщики есть везде, и иногда они дерутся.
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