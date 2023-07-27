В Брянской области задержан мужчина, пытавшийся перейти на сторону ВСУ

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
В Брянской области сотрудниками регионального УФСБ совместно с полицейскими задержан гражданин России, который планировал уехать на Украину и принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ.
Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело о государственной измене. Сейчас мужчина находится под стражей.
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