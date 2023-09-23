В Брянской области железобетонная плита насмерть раздавила школьника

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Ученик седьмого класса скончался после того, как на него упала железобетонная плита.
ЧП случилось 22 сентября в деревне Новое Задубенье Брянской области. РЕН ТВ пишет, что школьник погиб на втором этаже недостроенного Дома культуры.
Сообщается, что погибший ребёнок рос в многодетной семье, а его мать состоит на профилактическом учёте из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей.
Ранее в Якутске бетонная плита рухнула прямо на одиннадцатилетнюю девочку во время игры. Она погибла на месте, ещё три ребенка пострадали.
Согласно сообщению, несколько детей гуляли на игровой площадке на улице Автодорожной. В какой-то момент бетонная плита, лежавшая на свае буквально в паре метрах от места игры, сорвалась и упала.
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«Никита – один из местных мальчиков – рассказал взрослым, что упала плита, а под ней видна рука человека. Вызвали МЧС», – рассказал РЕН ТВ источник.
Ранее в Якутске бетонная плита рухнула прямо на одиннадцатилетнюю девочку во время игры. Она погибла на месте, ещё три ребенка пострадали.
Согласно сообщению, несколько детей гуляли на игровой площадке на улице Автодорожной. В какой-то момент бетонная плита, лежавшая на свае буквально в паре метрах от места игры, сорвалась и упала.
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Мария Фирсова