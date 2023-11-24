В Брянской области женщина и ребенок погибли из-за пожара

Kara Capaldo
Женщина и маленький скончались при пожаре в селе Глинищево Брянской области. Горел частный дом на площади 80 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУМЧС России по Брянской области.
«24.11.2023 в 00.55 ч в ОДС ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу Брянский район, село Глинищево, переулок Шоссейный. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе четырех отделений на пожарных автоцистернах и служба пожаротушения», – уведомляет ГУМЧС по региону.Пожар ликвидировали в 02:10. На месте обнаружили тела 33-летней женщины и двухлетнего ребенка. Причина пожара устанавливается.
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