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В брянском поселке Погар из-за атаки украинских террористов нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Погар находится всего в тридцати километрах от границы с Украиной.
Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы, пострадавших в результате инцидента нет.
По данным Telegram-канала SHOT, местные жители сообщили, что всего в Погаре прогремело четыре взрыва: два — около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой и четвёртый угодил в электроподстанцию. Света в результате нет минимум в четырёх населённых пунктах.
В слободе Белой Беловского района Курской области украинский беспилотник минувшей ночью совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства. В результате пять населенных пунктов общей численностью 2 тысячи человек остались без электричества.
Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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По данным Telegram-канала SHOT, местные жители сообщили, что всего в Погаре прогремело четыре взрыва: два — около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой и четвёртый угодил в электроподстанцию. Света в результате нет минимум в четырёх населённых пунктах.
Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Артем Путинцев