В Брянской области обнаружен избитый и потерявший память участник СВО

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Мужчина не помнит последний месяц своей жизни, каким образом, он оказался в Брянске, и откуда у него травмы головы
Mash пишет, что разведчика артиллерии без сознания обнаружили прохожие. Мужчину госпитализировали. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и сотрясение головного мозга. Мужчине сделали операцию. В военного частично отказала память.
Мужчина рассказал, что вышел погулять после дождя, потом услышал позади детский смех, а потом ему нанесли удар по голове. Больше военный ничего не может вспомнить.
Мужчина не помнит номера телефона, не знает, где он, и куда идти после выписки. Также забыл, когда у него заканчивается отпуск, и где его воинская часть.
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Мужчина рассказал, что вышел погулять после дождя, потом услышал позади детский смех, а потом ему нанесли удар по голове. Больше военный ничего не может вспомнить.
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Мария Фирсова