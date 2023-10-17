В Брюсселе ликвидировали террориста, который убил двоих человек

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Брюссельского террориста удалось ликвидировать только к утру в столичном кафе.
Об этом пишут местные СМИ. За ночь он успел убить двоих человек и ранить женщину. По предварительным данным, 45-летнего нападавшего звали Абдесалем Л. В Европу он приехал из Туниса, пишет Mash.
Мужчина, убивший шведских футбольных болельщиков в Брюсселе, был ранее уже известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами. Об этом сообщил портал Sudinfo со ссылкой на источники.
В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.
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Мужчина, убивший шведских футбольных болельщиков в Брюсселе, был ранее уже известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами. Об этом сообщил портал Sudinfo со ссылкой на источники.
«Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — сообщило издание, разместив у себя на страницах фотографию предполагаемого террориста.Напомним, вечером 16 октября неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Два человека погибли, несколько ранены. Бельгия повысила уровень террористической угрозы в стране до максимального. Матч квалификации к Чемпионату Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в итоге был отменён из-за теракта
В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.
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Мария Фирсова