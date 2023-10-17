В Брюсселе скончался подозреваемый в теракте

Фото: iStock/gorodenkoff
Подозреваемый в нападении на шведских болельщиков в Брюсселе скончался в больнице, пишет LN24.
Напомним, 16 октября стало известно, что во время нападения стрелок выкрикивал религиозные лозунги. Был ли это террористический акт - в настоящий момент устанавливается. По предварительным данным, как минимум два человека погибли. Убийца же остается на свободе.
В своей прямой трансляции стрелок представился Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.
Читайте также:
Sudinfo: Убивший шведских болельщиков террорист был известен спецслужбам
Postimees: К ЧП на газопроводе Balticconnector может быть причастно судно Китая
Посол Викторов: Число погибших россиян после атаки ХАМАС выросло до 16
Евгения Парфентьева