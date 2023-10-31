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В Будёновском районе Донецка вспыхнул крупный пожар

31 октября 2023, 19:52
Фото: iStock/Bilanol

Фото: iStock/Bilanol

В Будёновском районе Донецка разгорелся крупный пожар.
Кадры пожара публикует канал «Mash на Донбассе».

По предварительной информации - возгорание началось после прилёта снаряда. Что именно горит - остается неизвестным.

Официальных комментарий насчёт происшествия власти и правоохранительные органы пока что не предоставили.

Ранее сообщалось, что в четверг, 26 октября, вспыхнул пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве. Отмечается, что причиной возгорания стали неисправности в газопроводе теплоэлектроцентрали. Все сотрудники были экстренно эвакуированы, пострадавших нет.

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#днр
#пожар
#снаряд
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Задержанный Игорь Рябов является администратором канала «Образ будущего»
31 октября 2023, 20:04

Фото: iStock/Rawf8

Задержанный в Москве журналист Игорь Рябов является одним из администраторов канала «Образ будущего», об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, Рябова задержали по делу о клевете.

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#задержание
#москва
#журналист
#уголовное дело
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Суд в Махачкале отправил под арест 5 участников беспорядков в аэропорту
31 октября 2023, 19:26

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Дагестане отправил под арест пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Верховный суд республики.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

«Постановлениями суда от 31.10.2023 мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Одному из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, четверым - аналогичное наказание сроком на шесть суток», - прокомментировали ситуацию в суде.

При этом, вчера МВД республики рассказало о задержании 83 человек, которые принимали участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы.

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#дагестан
#аэропорт
#протесты
#суд
#арест
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В Китае обезьяна схватила трехлетнюю девочку и унесла её на дерево
31 октября 2023, 19:05

Фото: iStock/Giuda90

В Китае обезьяна похитила трехлетнюю девочку и унесла её на дерево, об этом сообщает Asia One.
По информации СМИ, супруги поехали на ферму и решили взять с собой трехлетнюю дочь. В определенный момент женщина заметила, что девочка пропала. 

Взволнованные родители быстро обратились в полицию. Правоохранители обследовали место пропажи ребенка, однако, никаких следов обнаружить не смогли. Тогда они предположили, что девочку могла похитить стая диких обезьян, которые периодически спускаются с гор и бродят по этому району.

Полицейские с родителями бросились на поиски в лес. Они оглядывали все деревья и выкрикивали имя девочки, пока мать не услышала плачь своей дочери.

Ребенка обнаружили сидящей на ветке дерева рядом с обрывом. На её теле нашли несколько царапин, похожих на отпечатки обезьяньих лап.

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#родители
#полицейские
#девочка
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#похищение
#китай
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Жительница Тюмени тайно выселила пожилых родителей из квартиры
31 октября 2023, 17:41

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жительница Тюмени тайно выселила из квартиры пожилых родителей и сменила замки, об этом сообщает 72.ru.
Пожилая чета вернулась из поездки и поняла, что не может попасть домой. Замки в квартире кто-то сменил. Старший по подъезду сообщил пенсионерам, что несколько дней назад их дочь принесла документы, в соответствии с которыми она является владелицей недвижимости. 

По словам пенсионеров, их дочь игнорирует любые попытки родителей поговорить о ситуации. Им пришлось переехать в съемную однокомнатную квартиру в соседнем доме, за которую они платят 15 тысяч рублей в месяц. Вместе с ними проживает внучка-инвалид. 

В Росреестре супруги выяснили, что квартира перешла к другому собственнику в 2018 году. В тот период оба пенсионера находились в больнице. Они подозревают, что дочь намеренно наняла им медсестру, которая поила их неизвестными лекарствами.

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#квартира
#документы
#супруги
#пенсионеры
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МВД Газы: В результате ударов Израиля по лагерю Джебалия погибли 400 человек
МВД Палестины: В лагере Джебалия погибли и были ранены 400 человек
31 октября 2023, 17:24

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа погибли 400 человек, об этом сообщили в МВД анклава.
«По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых», - прокомментировали ситуацию в МВД анклава.

Ранее ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о ведении «ожесточенных боевых действий в глубине сектора Газа». По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. Израиль утверждает, что в настоящий момент убиты «десятки боевиков».

При этом, по последним данным Минздрава анклава, в Газе погибли более 8500 человек. 

Напомним, агентство Reuters уже заявляло, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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#погибшие
#израиль
#сектор газа
#беженцы
#армия
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В результате израильского удара по лагерю Джебалия погибли более ста человек
31 октября 2023, 17:14

Фото: iStock/Motortion

В результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секотре Газа погибли более ста человек, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на медицинский источник.
«Число жертв в лагере Джебалия превысило 100», - прокомментировал ситуацию собеседник издания.

Ранее ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о ведении «ожесточенных боевых действий в глубине сектора Газа». По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. Израиль утверждает, что в настоящий момент убиты «десятки боевиков».

По последним данным Минздрава Палестины, в Секторе Газа с 7 октября погибло 8525 человек, среди них 3542 ребенка.

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#израиль
#армия
#сектор газа
#погибшие
#беженцы
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Олег Царёв знал, что его планируют убить
Mash: Незадолго до покушения Олег Царёв пытался получить оружие
31 октября 2023, 17:05

Фото: iStock/ipopba

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв был в курсе, что на него планируется покушение, об это сообщил Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, незадолго до нападения Царёв пытался получить оружие. Депутат даже обратился к одному из крымских чиновников, чтобы его наградили именным пистолетом Макарова.

Напомним, в ночь на 27 октября на Царёва было совершено покушение. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории имени Кирова в Ялте, где Царёв проживает. 

Сегодня ФСБ задержала координатора покушения. Он признался, что выполнял указания украинских спецслужб и даже устроился работать в санаторий, в котором жил Царёв, чтобы спланировать нападение детально.

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#нападение
#оружие
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#сми
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#покушение
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Самолёт Иркутск — Москва посадили в Сыктывкаре из-за драки на борту
31 октября 2023, 16:30

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Самолёт Иркутск — Москва экстренно посадили в Сыктывкаре из-за драки на борту, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл 30 октября.

Самолет авиакомпании «Аэрофлота» выполнял рейс из Иркутска в Москву. Полёт проходил в штатном режиме, однако, в какой-то момент между двумя пассажирами завязался спор, а затем и драка. 

Сперва дебоширов попытались разнять другие пассажиры, затем из кабины пилотов вышел капитан воздушного судна, который пригрозил драчунам экстренной посадкой. На какое-то время угроза сработала и мужчины успокоились, однако, драка началась вновь.

В результате, командир принял решение экстренно садиться в запасном аэропорту - в Сыктывкаре. 

Предварительно, один из участников потасовки получил серьезные травмы, поскольку к самолету попросили пригнать автомобиль скорой помощи.

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#иркутская область
#скорая помощь
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Пожилые супруги из Новой Москвы открыли стрельбу по соседям и полицейским
31 октября 2023, 16:19

Фото: iStock/Prathaan

Супружеская пара пенсионеров открыла стрельбу по соседям и сотрудникам полиции, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в Новой Москве. 

По информации СМИ, 34-летняя местная жительница повздорила с 66-летней соседкой. Пенсионерка покрыла её матом, осыпала угрозами, а затем ушла. Женщина испугалась и вызвала полицию. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции стали допрашивать женщину. В этот момент появилась пенсионерка. На ходу она она вынула из кармана пистолет и успела сделать один выстрел в воздух, после чего её задержали. 

Однако, этим история не кончилась. На месте происшествия появился 68-летний супруг пенсионерки, который, матом, стал требовать отпустить жену. Уговоры не помогли, поэтому, пенсионер отошёл на несколько метров, достал из кармана другой пистолет и начал стрелять по полицейским. К счастью, сотрудник правоохранительных органов не пострадал. Его спас бронежилет.

У обоих бунтарей отобрали оружие и отвезли в отделение.

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