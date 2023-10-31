В Будёновском районе Донецка вспыхнул крупный пожар

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В Будёновском районе Донецка разгорелся крупный пожар.
Кадры пожара публикует канал «Mash на Донбассе».
По предварительной информации - возгорание началось после прилёта снаряда. Что именно горит - остается неизвестным.
Официальных комментарий насчёт происшествия власти и правоохранительные органы пока что не предоставили.
Ранее сообщалось, что в четверг, 26 октября, вспыхнул пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве. Отмечается, что причиной возгорания стали неисправности в газопроводе теплоэлектроцентрали. Все сотрудники были экстренно эвакуированы, пострадавших нет.
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По предварительной информации - возгорание началось после прилёта снаряда. Что именно горит - остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что в четверг, 26 октября, вспыхнул пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве. Отмечается, что причиной возгорания стали неисправности в газопроводе теплоэлектроцентрали. Все сотрудники были экстренно эвакуированы, пострадавших нет.
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Евгения Парфентьева