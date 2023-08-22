В Бурятии автомобиль въехал в кафе, спровоцировав пожар

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В Бурятии в поселке Аршан автомобиль Mazda Demio врезался в кафе. В результате ДТП, в подсобном помещении произошел пожар, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.
Уточняется, что о ДТП стало известно около 6:00 (1:00 мск).
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, виновники аварии ищут.
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«По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Demio, не справившись с управлением, врезался в здание общепита на улице Трактовой. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся», — цитирует агентство сообщение ведомства.
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Диана Аванесян