В Бурятии более 3 недель разыскивают двух школьниц

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Школьниц не могут найти уже более 3 недель.
Baza пишет, что 16-летняя Ира Ванчикова и 14-летняя Саша Пожарова 27 сентября ушли из детского дома в селе Бичура. Больше их никто не видел.
Сначала воспитатели предполагали, что восьмиклассницы скоро вернутся, но этого так и не случилось. 20 октября следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поиски школьниц продолжаются.
Ранее в Краснодаре произошёл громкий скандал в одной из городских гимназий. Учитель математики набросился на ученицу 6-го класса. Девочка отказалась сдавать мобильный телефон после просьб педагога. Уточняется, что в школе запрещено пользоваться гаджетами во время урока.
В какой-то момент учитель накинулся на школьницу с оскорблениями, сообщает Telegram-канале «Типичный Краснодар».
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Сначала воспитатели предполагали, что восьмиклассницы скоро вернутся, но этого так и не случилось. 20 октября следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поиски школьниц продолжаются.
В какой-то момент учитель накинулся на школьницу с оскорблениями, сообщает Telegram-канале «Типичный Краснодар».
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Мария Фирсова