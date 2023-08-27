В Бурятии эвакуировали туристов, которые потерялись после сплава по реке

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Спасатели МЧС России провели эвакуацию туристов, потерявшихся в Бурятии.
Зарегистрированная группа из 5 человек не вышла в нужное время в оговоренную точку маршрута.
Туристы сплавлялись по реке Тыя на двух катамаранах. Оказалось, что в водоёме резко поднялся уровень воды, и вернуться обратно туристы уже не смогли.
На поиски людей был отправлен вертолёт Ми-8.. С его помощью пострадавших эвакуировали в Нижнеангарск.
Ранее сообщалось, что пропавший в Санкт-Петербурге основатель и бывший гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин найден живым. Родственники попросили не разглашать информацию о том, где был найден музыкант, и по какой причине он пропал. Ранее сообщалось, что 63-летний Шаталин ушёл из дома 22 августа и не вернулся. Искать его начали только сегодня, 24 августа.
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Туристы сплавлялись по реке Тыя на двух катамаранах. Оказалось, что в водоёме резко поднялся уровень воды, и вернуться обратно туристы уже не смогли.
Ранее сообщалось, что пропавший в Санкт-Петербурге основатель и бывший гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин найден живым. Родственники попросили не разглашать информацию о том, где был найден музыкант, и по какой причине он пропал. Ранее сообщалось, что 63-летний Шаталин ушёл из дома 22 августа и не вернулся. Искать его начали только сегодня, 24 августа.
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Мария Фирсова