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В Бурятии мужчина устроил ДТП и сбежал от пострадавших жены и сына

02 октября 2023, 10:17
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Бурятии мужчина скрылся с места аварии, бросив в опрокинувшемся автомобиле жену и годовалого сына.
УГИБДД по региону сообщает, что ДТП случилось в субботу вечером в Кижингинском районе. 27-летний мужчина за рулём Toyota Camry не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся в 25 км от села Кижинга.

Водитель смог выбраться из машины и убежал, оставив 27-летнюю жену и годовалого сына. Женщину и малыша доставили в больницу.


Главу семьи разыскали и задержали. Мужчина привлечён к административной ответственности за оставление места ДТП и нарушение правил перевозки ребенка. Мотивы его поступка не уточняются.

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#семья
#авария
#дтп
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В Турции в массовом порядке отменяют авиарейсы из-за непогоды
02 октября 2023, 10:39

Фото: iStock/horkins

Из-за непогоды на северо-западе Турции задержали и отменили множество авиарейсов, в их числе и международные, а также между Стамбулом и турецкими курортами.
РЕН ТВ пишет, что туристы не смогли улететь домой накануне и провели ночь прямо на полу в залах ожидания аэропортов. Когда вылеты возобновят, пока неизвестно. 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в стране снова будут проливные дожди. Затяжные и мощные осадки в Стамбуле и пригородах привели к наводнению: затопило станции метро, подземные переходы, движение транспорта парализовало, а из подтопленных домов эвакуируют жителей.  

Ранее губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим ЧС из-за наводнений и сильнейших ливней. Всего за несколько часов в «Большом Яблоке» выпала месячная норма осадков. В результате город оказался частично затопленным, а власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации в некоторых районах.

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#наводнение
#аэропорт
#турция
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В Краснодарском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» сбежал из ИВС
02 октября 2023, 09:59

Мужчина должен был провести 10 суток ареста за мелкое хулиганство.
Mash пишет, что 35-летний уроженец Адыгеи сбежать из изолятора МВД решил во время прогулки. Он отогнул металлические прутья ограждения, залез на вольер и пролез через забор. Досидеть ему оставалось 5 суток. Теперь беглеца ищут.
 
Сообщается, что год назад Адам попал за решётку по статье о наркотиках, но в 2023 году отправился на передовую в составе ЧВК «Вагнер». Вернувшись, он совершил мелкое хулиганство, за что и был отправлен под арест на 10 суток. Правоохранители ищут его в данный момент. 

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В Подмосковье школьный автобус с 30 детьми попал в аварию

#чп
#тюрьма
#преступление
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В Подмосковье школьный автобус с 30 детьми попал в аварию
02 октября 2023, 09:06

Фото: iStock/conejota

Школьный автобус, который перевозил 30 детей, опрокинулся на трассе в Подмосковье.
РЕН ТВ пишет, что ДТП случилось в районе Трубина в Щелковском районе.

«Школьный автобус съехал с трассы и опрокинулся. Внутри находились около 30 детей», - комментирует происшествие собеседник.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности выясняют. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что две девочки 2011 и 2013 года рождения пострадали в ДТП с Mercedes на Большой Никитской улице в Москве. Такие данные предоставила прокуратура столицы.

Инцидент произошел на пересечении Никитского бульвара и Большой Никитской улице. В пресс-службе ГУ МВД России, в свою очередь, заявили, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

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#дтп
#авария
#дети
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В результате обрушения церкви в Мексике погибли семь человек
В результате обрушения церкви в Мексике погибли семь человек, десять пострадали
02 октября 2023, 04:30

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

В мексиканском городе Сьюдад-Мадеро, штат Тамаулипас, произошло обрушение крыши церкви, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек, а десять получили ранения, передает РИА Новости.
«К сожалению, подтверждено, что в результате этой аварии погибли семь человек. Дополнительно, десять раненых были спасены и направлены в медицинские учреждения: трое в гражданскую больницу и семеро в больницу общего профиля Карлоса Кансеки», — сообщили в региональном министерстве безопасности Тамаулипаса.
По данным местных СМИ, крыша церкви в городе Сьюдад-Мадеро обрушилась во время церемонии крещения. Точное количество людей, находившихся внутри здания в момент аварии, остается неизвестным. Министерство безопасности Тамаулипаса предполагает, что происшествие могло произойти из-за «неисправности конструкции». В настоящее время на месте аварии продолжаются работы по разборке завалов.

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В доме в Балашихе, в котором произошёл взрыв газа, произошло повторное обрушение

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Пожар в многоквартирном доме в Тобольске локализован
01 октября 2023, 21:23

Фото: iStock/Distortion Media

Глава города Максим Афанасьев сообщил, что пожар, который возник после хлопка газа в жилом многоквартирном доме по улице Ремезова в Тобольске, локализован. В данный момент проводится проливка здания.
По информации Афанасьева, организован оперативный штаб. Эвакуировано порядка 320 жителей из 98 квартир.

Напомним, газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже дома на улице Ремезова в Тобольске. После этого огонь перешел на крышу жилого здания. Пострадали три человека. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Ранее взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. Из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.

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#пожарные
#взрыв
#оперативный штаб
#происшествия
#дома
#взрыв газа
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Смертельное ДТП произошло в Балашихе
Четыре человека погибли в ДТП Балашихе
01 октября 2023, 21:15

Фото: iStock/conejota

Четыре человека погибли в аварии в Балашихе. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Четверо мужчин погибли на месте до прибытия скорой помощи.

Ранее в аварии в Тереньгульском районе Ульяновской области один подросток погиб и один получил травмы. ЧП случилось вечером 30 сентября на 244 км дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М-5 Урал». 41-летний водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом, который двигался без знаков.

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Взрыв газа произошел в жилом доме в Тобольске, есть пострадавшие
Газ взорвался в жилом доме в Тобольске
01 октября 2023, 21:04

Фото: iStock/sarawutk

Взрыв газа и крупный пожар в жилом доме в Тобольске, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже дома на улице Ремезова. После этого огонь перешел на крышу жилого здания.

Пострадали три человека. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Ведется эвакуация местных жителей.

Напомним, ранее взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. Из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. 

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#эвакуация
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В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина гнался за матерью с ребёнком
01 октября 2023, 19:52

Фото: ГУ МВД РФ по МО

Неизвестный пытался снести входную дверь парадной, но ему удалось только выбить стёкла.
SHOT пишет, что всё произошло накануне примерно в 20.00 на Советской улице. Женщина с ребёнком возвращались домой. Они прошли в арке мимо мужчины, справлявшего нужду. 

Незнакомец неожиданно резко погнался за ними. Мать с сыном успели забежать в парадную и закрыть дверь. Мужчина стал ломиться. Сначала он попытался вырвать дверь, но в итоге выбил только стёкла. Затем начал жестикулировал и говорить что-то невнятное, спрятавшись за стеной. После этого ещё раз попытался выбить дверь ногой. 

После случившегося женщина обратилась в полицию. Дебошира ищут. 

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#санкт-петербург
#полиция
#чп
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В Испании 13 человек погибли во время пожара в ночном клубе
01 октября 2023, 19:02

Фото: iStock/Leonid Ikan

ЧП случилось в ночном клубе в городе Мурсия, юго-восток Испании.
Sky News пишет, что число жертв может увеличиться. Пожар ликвидировали 40 пожарных на 12 машинах.
 
В городе объявлен 3-дневный официальный траур. Спасатели не останавливают поиски ещё нескольких человек. Они числятся пропавшими без вести.
 
Причины пожара устанавливают.

Ранее сообщалось, что во время пожара в дагестанском селе Хутрах человек скончался от инфаркта. Пожар уничтожил примерно 20 строений.

В субботу в высокогорном селе Хутрах в 16.00 (по мск) случился крупный пожар. Пламя охватило жилые и нежилые дома, хозпостройки. Площадь возгорания равнялась 800 кв. метров. Полностью пожар ликвидировали в полночь.

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#чп
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