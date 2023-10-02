В Бурятии мужчина устроил ДТП и сбежал от пострадавших жены и сына

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В Бурятии мужчина скрылся с места аварии, бросив в опрокинувшемся автомобиле жену и годовалого сына.
УГИБДД по региону сообщает, что ДТП случилось в субботу вечером в Кижингинском районе. 27-летний мужчина за рулём Toyota Camry не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся в 25 км от села Кижинга.
Водитель смог выбраться из машины и убежал, оставив 27-летнюю жену и годовалого сына. Женщину и малыша доставили в больницу.
Главу семьи разыскали и задержали. Мужчина привлечён к административной ответственности за оставление места ДТП и нарушение правил перевозки ребенка. Мотивы его поступка не уточняются.
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Водитель смог выбраться из машины и убежал, оставив 27-летнюю жену и годовалого сына. Женщину и малыша доставили в больницу.
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Мария Фирсова