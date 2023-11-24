В Бурятии осудили мобилизованного, инсценировавшего свою смерть

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В Бурятии осудили мобилизованного, который инсценировал собственную смерть. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что Зоригто Арабжаев, мобилизованный в сентябре прошлого года, отправился в зону проведения СВО. В марте он вернулся домой в 10-дневный отпуск. Однако по прошествии этого времени на фронт не вернулся.
Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца.
Позднее выяснилось, что документ подделан – Арабжаев приобрёл его у неизвестного продавца. В мае сотрудники полиции вновь прибыли к нему домой и обнаружили мобилизованного живым. После этого его задержали.
Решением Улан-Удэнского гарнизонного военного суда мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет по статье о дезертирстве.
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Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца.
Решением Улан-Удэнского гарнизонного военного суда мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет по статье о дезертирстве.
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Анастасия Чинкова