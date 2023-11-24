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В Бурятии осудили мобилизованного, инсценировавшего свою смерть

Baza: суд в Бурятии дал пять лет мобилизованному, инсценировавшему свою смерть
24 ноября 2023, 12:45
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

В Бурятии осудили мобилизованного, который инсценировал собственную смерть. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что Зоригто Арабжаев, мобилизованный в сентябре прошлого года, отправился в зону проведения СВО. В марте он вернулся домой в 10-дневный отпуск. Однако по прошествии этого времени на фронт не вернулся.

Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца.


Позднее выяснилось, что документ подделан – Арабжаев приобрёл его у неизвестного продавца. В мае сотрудники полиции вновь прибыли к нему домой и обнаружили мобилизованного живым. После этого его задержали.

Решением Улан-Удэнского гарнизонного военного суда мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет по статье о дезертирстве.

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#суд
#спецоперация
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Глава Ленинского округа Спасский задержан в Подмосковье
24 ноября 2023, 12:28

Фото: Telegram-канал А. Спасского

Глава Ленинского городского округа Подмосковья Алексей Спасский задержан силовиками. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, в настоящее время в администрации округа проводятся обыски.
 
Спасский стал главой Ленинского округа в 2021 году.

Накануне также стало известно, что полиция задержала замглавы Ленинского района Московской области Альберта Гравина по делу о незаконном строительстве жилых домов. По информации СМИ, около двух недель назад Гравина сняли с его должности и дали возможность уйти по собственному желанию, однако, уже сегодня он был задержан сотрудниками полиции.

По предварительной информации, чиновника задержали по делу о незаконном строительстве жилых домов. Гравин выдавал разрешения на жилую многоэтажную застройку в тех зонах, где теперь оказалась ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны Московской области.

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Бывшего красноярского депутата Гольдмана объявили в розыск по делу о мошенничестве
Экс-депутата Красноярска Гольдмана объявили в розыск из-за мошенничества
24 ноября 2023, 12:08

Фото: iStock/Dzurag

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края, предприниматель Роман Гольдман, которого подозревают в мошенничестве, объявлен в розыск. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник главного следственного управления МВД России по региону Руслан Северин.
Отмечается, что  рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции провели обыск на более чем 10 объектах, к которым имеет отношение Гольдман. В настоящее время проверки продолжаются. 

Напомним, что накануне Гольдмана лишили депутатских полномочий и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве. 

В МВД отметили, что свыше тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро вклад» обратились в полицию. Кооператив входит в многопрофильный холдинг «УК «Goldman Group», 87,2% акций которой принадлежит бизнесмену. Холдинг занимается производством зерна, мясных продуктов и торговлей ГСМ.

По предварительным данным, ущерб оценивается в более чем один миллион рублей. 

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#красноярский край
#уголовное мошенничество
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Стали известны жуткие подробности убийства трех детей матерью в Псковской области
Мать заморила голодом троих детей в Псковской области
24 ноября 2023, 12:08

Фото: iStock/jrmiller482

В Псковской области женщина три месяца прожила с трупами своих детей в квартире, она могла их заморить голодом. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, следствие считает, что женщина могла заморить голом троих детей. Ранее мать-убийца стояла на учёте в полиции как родитель, который ненадлежащим образом выполняет свои обязанности перед детьми. Однако в 2020 году ее перестали контролировать в связи с ее исправлением.

Уточняется, что все пятеро детей были рождены от разных отцов. В 2023 году она родила пятого ребёнка от очередного мужчины. Примечательно, что женщина не помнит точную дату рождения последнего сына. Ребенка нигде не регистрировали, а его существовании не знала даже бабушка. Никто из детей не ходил ни в сад, ни в школу, кроме старшего, который жил у бабушки.

В квартире, где женщина жила с сожителем и детьми регулярно происходили пьянки, где собирались все местные наркоманы. Женщина избивала детей и не давала им еду.

В итоге выжить смогла только пятилетняя девочка. Сейчас она находится под присмотром врачей, но позже ей потребуется помощь психологов, так как она три месяца прожила в квартире с мертвыми братьями, один из которых ночью лежал прямо над ней – на втором ярусе кровати.

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Зять директора Балаковской АЭС Бессонова сбил двух девочек на пешеходном переходе в Москве
Зять главы Балаковской АЭС сбил двух девочек на пешеходном переходе в Москве
24 ноября 2023, 11:41

Фото: iStock/MERLYN CANTWELL

В Москве зять директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова сбил двух девочек на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, две девочки 16 и 18 лет переходили дорогу по пешеходному переходу на Большой Тульской, их сбил Lexus RX, принадлежащий директору Балаковской АЭС Валерия Бессонова, однако за рулем находился его зять Ярослав Шилов. Он управлял транспортом по доверенности.

По его словам, он не смог вовремя затормозить из-за снега и автомобиль занесло. Девочки отделались лёгкими ушибами, госпитализация не потребовалась. По данному факту проводится проверка. выясняются все обстоятельства ДТП.

Валерий Бессонова занимает пост директора Балаковской атомной станции в Саратовской области с 2016 года.

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#аэс
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Мать три месяца жила с мёртвыми детьми в квартире в Псковской области
24 ноября 2023, 10:54

Фото: iStock/Fedorovekb

В Псковской области женщина три месяца жила с трупами своих детей в квартире. Мертвые дети лежали в своих кроватках, укрытые одеялами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, ужасную картину увидела бабушка детей. Она приехала погостить к своей дочке в великие Луки. Зайдя в квартиру, она увидела в детской кровати скелет четырехлетнего внука в подгузнике. На втором ярусе кровати лежали останки еще одного ребенка – годовалого внука. Все дети были накрыты одеялами.

Женщина объяснила своей матери, что мальчики умерли еще в августе во сне с разницей в неделю. Тогда бабушка помчалась искать остальных своих внуков. Она поехала в дом семьи в деревне Мокрики и там обнаружила тело еще одной восьмилетней внучки. По словам матери, дочь также скончалась в августе во сне.

В живых осталась только одна девочка пяти лет. Сейчас ее уже передали органам опеки. Еще один 12-летний внук в последнее время жил с бабушкой. С ним все в порядке.

Минувшим летом многодетная мать купила частный дом на средства маткапитала и жила там с детьми. По ее словам, после смерти старшей дочери она забрала сыновей и переехала в квартиру к своему мужчине в Великие Луки. Там умерли и мальчики. При этом семья продолжала жить дальше как ни в чем не бывало, накрыв детей одеялами.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Сейчас решается вопрос о задержании матери.

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В Истре обокрали дом сенатора Полетаева
Baza: в подмосковной Истре обокрали дом сенатора Полетаева
24 ноября 2023, 10:43

Фото: iStock/Zinkevych

В подмосковной Истре обокрали дом члена Совета Федерации от Республики Алтай Владимира Полетаева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что двое мужчин проникли в дом сенатора вечером 23 ноября. Сделать это они смогли через запасной ход, отжав пластиковую дверь. Воры вынесли из дома 200 тысяч рублей и ювелирные украшения.

Сотрудники Следственного комитета приступили к расследованию. Уже были изъяты отпечатки пальцев, следы от обуви, обнаруженные в доме, а также записи с камер видеонаблюдения. 

В отношении грабителей СК возбудил уголовное дело по статье о краже. 

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На Урале полуголый ребенок несколько часов провел в сугробе и попал в реанимацию
В Свердловской области нашли двухлетнюю девочку в сугробе в одном подгузнике
24 ноября 2023, 10:39

Фото: istock / Marija Stepanovic

В Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка оказалась на улице в памперсе и легкой кофточке. Она провела на морозе несколько часов. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры по региону.
Инцидент произошел утром 23 ноября. Семья живет в частном дом. За малышкой присматривала старшая сестра. Когда та уснула, девочка сама обулась и вышла на улицу. Она немного прошла метров по снегу, до бани, и там упала.

«Впоследствии в дневное время ребенок был обнаружен отцом, вернувшимся на обед, в сугробе недалеко от дома без признаков дыхания и сердцебиения», — сообщили в прокуратуре.
Сейчас девочка находится в больнице Краснотурьинска. 

Ранее сообщалось, что в Псковской области женщина три месяца жила с трупами своих детей в квартире. Тела лежали в своих кроватках, укрытые одеялами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями под Нижним Новгородом
Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями под Дзержинском
24 ноября 2023, 10:27

Фото: iStock/Anton Novikov

Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском в Нижегородской области, в результате чего двое человек погибли, ещё трое – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Отмечается, что авария произошла утром, 24 ноября, на Автозаводском шоссе. 

В сообщении уточняется, что столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля. В результате происшествия две пассажирки легковой машины скончались на месте, ещё трое участников ДТП пострадали. 

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в четверг, 23 ноября, водитель легкового автомобиля сбил двух девочек, переходящих дорогу в неположенном месте. В результате ДТП один ребёнок погиб, вторая девочка – госпитализирована. 

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Полиция проверяет документы у сотрудников склада Wildberries в Электростали
Полиция проверяет документы у сотрудников СЦ Wildberries в Электростали
24 ноября 2023, 10:13

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Полиция проверяет документы у сотрудников сортировочного центра (СЦ) «Электросталь» маркетплейса Wildberries, из-за чего возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-магазина.
Отмечается, что сотрудники после прохождения проверки возвращаются на свои рабочие места, однако перебои в работе логистического центра наблюдаются. 

В пресс-службе Wildberries добавили, что руководство компании оказывает содействие сотрудникам полиции и делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному режиму работы. 

Telegram-канал Baza уточняет, что целью рейда является поимка нелегальных мигрантов и тех граждан, недавно оформивших гражданство, но не вставших на воинский учёт. Некоторым сотрудникам центра вручили повестки в военкомат.

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