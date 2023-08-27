В Бурятии пропала группа из пяти человек

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Пятеро туристов, которые отправились на сплав по реке Тыя в Северо-Байкальском районе Бурятии на двух катамаранах, объявлены пропавшими. По информации регионального управления МЧС, спасательная команда уже направлена на поиски.
По данным МЧС, туристы не вернулись в установленный срок, что стало причиной для запуска поисково-спасательной операции. В операции участвуют пять спасателей и две единицы специализированной техники.
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