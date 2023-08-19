В Бурятии размыло железнодорожные пути после разрушения дамбы

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В Бурятии частично разрушилась дамба, из-за чего размыло железнодорожные пути.
Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что поезда временно не ходят. Пути размыты на 1102-м км перегона Холодная – Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги.
Дамба частично разрушилась из-за обильных осадков. Введён режим ЧС. На месте работают восстановительные поезда.
В июне аналогичный режим вводили из-за размытия трассы в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
Ранее сообщалось, что 12-летнюю девочку насмерть сбил грузовой поезд в Кемеровской области.
Трагедия случилась 19 августа рядом со станцией Егозово в Ленинск-Кузнецком районе. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что 12-летняя девочка скончалась от полученных травм. Беловская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценят соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.
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Дамба частично разрушилась из-за обильных осадков. Введён режим ЧС. На месте работают восстановительные поезда.
Ранее сообщалось, что 12-летнюю девочку насмерть сбил грузовой поезд в Кемеровской области.
Трагедия случилась 19 августа рядом со станцией Егозово в Ленинск-Кузнецком районе. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что 12-летняя девочка скончалась от полученных травм. Беловская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценят соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.
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Мария Фирсова