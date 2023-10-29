В Бурятии школьники не могли попасть на соревнование из-за бродячих собак

Фото: IStock/dimid_86
В селе Иволгинское (Республика Бурятия) дети не могли попасть на соревнования, которые проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) города, из-за стаи бродячих собак.
Животные лежали на крыльце комплекса, пишет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ Бурятия».
29 октября дети пытались пройти в сельский ФОК на соревнования по баскетболу. На главном входе лежали 7 собак и преграждали путь школьникам.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли бездомного пса с крайней степенью ожирения. Пёс Кругетс весит 100 кг и очень от этого страдает.
Тг-канал «Москва24» пишет, что большую часть времени собака просто лежит, ведь любая попытка встать на лапы отзывается сильной болью. Пёс скулит и воет из-за своего состояния. Кругетсу необходимо сбросить минимум 50 кг. Пса забрали в местный приют для животных. Там его будут кормить диетическим кормом, а когда он сбросит вес, направят на полное обследование в ветклинику.
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29 октября дети пытались пройти в сельский ФОК на соревнования по баскетболу. На главном входе лежали 7 собак и преграждали путь школьникам.
Тг-канал «Москва24» пишет, что большую часть времени собака просто лежит, ведь любая попытка встать на лапы отзывается сильной болью. Пёс скулит и воет из-за своего состояния. Кругетсу необходимо сбросить минимум 50 кг. Пса забрали в местный приют для животных. Там его будут кормить диетическим кормом, а когда он сбросит вес, направят на полное обследование в ветклинику.
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Мария Фирсова