В Бурятии спасатели приостановили поиски пропавших туристов

Фото: Фотобанк Московской области
Поиски 5 туристов из Новосибирска, которые пропали после опрокидывания катамарана в Бурятии, приостановлены.
Байкальский поисково-спасательный отряд сообщает, что поиски пропавших возобновятся утром, пишет ТАСС.
Группа новосибирских туристов перевернулась на катамаране. Двоих уже нашли. Они находятся в населенном пункте Новоснежная.
Ещё один турист вышел на связь, но пока его местонахождение не удалось обнаружить.
Ночью поисковые работы не проводят. Поиски возобновятся с рассветом.
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Группа новосибирских туристов перевернулась на катамаране. Двоих уже нашли. Они находятся в населенном пункте Новоснежная.
Ночью поисковые работы не проводят. Поиски возобновятся с рассветом.
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Мария Фирсова