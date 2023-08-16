В Бурятии водитель умер от прикосновения к своему грузовику

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В Бурятии водитель грузовика погиб в результате удара током, когда его автомобиль задел провода ЛЭП. Об этом пишет «МК».
Бульдозерист, оказавшийся очевидцем произошедшего, вызвал скорую помощь, но приехавшие медики оказались бессильны. Отмечается, что случившееся признали несчастным случаем.
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