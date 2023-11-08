В Бурятии вспыхнул пожар на горнодобывающем предприятии

Фото: Фотобанк Московской области
В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов ГОК «Озерный» произошёл пожар. В результате происшествия никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Озерной горнорудной компании.
«В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание. На месте работают пожарные. Пострадавших нет», — цитирует агентство заявление компании.
Причины возгорания в настоящее время выясняются.
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