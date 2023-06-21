В Бурятском лесу обнаружили девушку, пропавшую 18 дней назад

Фото: iStock/audioundwerbung
Спасатели нашли девушку, которая больше двух недель одна бродила по лесу
В Тункинском районе Бурятии спасатели нашли в лесу девушку, которая пропала 18 дней назад, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Местную жительницу вывели из леса вчера вечером. Выяснилось, что она просто заблудилась, когда ушла на поиски растений. Как ей удавалось выживать одной в диких условиях на протяжении больше, чем двух недель – не уточняется.
Спасенную передали медикам в удовлетворительном состоянии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в гондурасском департаменте Франсиско Морасан минимум 41 заключенная Женского центра социальной адаптации Cefas погибла в результате столкновения членов преступных группировок Barrio 18 и Mara Salvatrucha.
Местную жительницу вывели из леса вчера вечером. Выяснилось, что она просто заблудилась, когда ушла на поиски растений. Как ей удавалось выживать одной в диких условиях на протяжении больше, чем двух недель – не уточняется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в гондурасском департаменте Франсиско Морасан минимум 41 заключенная Женского центра социальной адаптации Cefas погибла в результате столкновения членов преступных группировок Barrio 18 и Mara Salvatrucha.
Евгения Парфентьева