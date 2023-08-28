В Бутово двое козлов ворвались в детский центр и занялись там сексом

Фото: iStock/Candice Estep
В московском районе Бутово двое козлов ворвались в детский центр и занялись там сексом, кадры происшествия публикует Telegram-канал «Москва 24» .
На кадрах видно, как трое животных заходят в предбанник детского логопедического центра. Двое животных сразу же начинают заниматься сексом.
Сотрудники и посетители едва успели закрыть двери, чтобы животные не прошли дальше и не устроили в заведении погром.
Откуда взялись животные, свободны разгуливающие по улицам столицы – остается неизвестным.
Ранее стало известно, что ребенок, который пострадал в результате нападения стаи бродячих собак в Махачкале, находится в больнице. Представители организации «Питомец» приедут на место происшествия, чтобы отловить собак, стерилизовать их и вакцинировать.
Читайте также:
Пожар в Красногорске локализовали на площади в 1000 квадратных метров
Мать четверых детей пропала в Хургаде во время дайвинга
В лесу Челябинска нашли сгоревшую машину с трупом молодой девушки внутри
Сотрудники и посетители едва успели закрыть двери, чтобы животные не прошли дальше и не устроили в заведении погром.
Ранее стало известно, что ребенок, который пострадал в результате нападения стаи бродячих собак в Махачкале, находится в больнице. Представители организации «Питомец» приедут на место происшествия, чтобы отловить собак, стерилизовать их и вакцинировать.
Читайте также:
Пожар в Красногорске локализовали на площади в 1000 квадратных метров
Мать четверых детей пропала в Хургаде во время дайвинга
В лесу Челябинска нашли сгоревшую машину с трупом молодой девушки внутри
Евгения Парфентьева