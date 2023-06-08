В центре Брянска загорелось кафе

Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
В центре Брянска, в здании, которое является памятником регионального значения, загорелось кафе
Кафе загорелось в центре Брянска, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Уточняется, что происшествие произошло в четверг, 8 июня. В центре Брянска на улице Фокина загорелось кафе Rollings. Возгорание произошло на площади 100 кв. м.
Пожарные смогли ликвидировать возгорание. Никто не пострадал.
Отмечается, что здание, в котором находится кафе, является памятником регионального значения. Там уже был пожар 3 года назад.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в столичном ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что происшествие произошло в четверг, 8 июня. В центре Брянска на улице Фокина загорелось кафе Rollings. Возгорание произошло на площади 100 кв. м.
Отмечается, что здание, в котором находится кафе, является памятником регионального значения. Там уже был пожар 3 года назад.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в столичном ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная