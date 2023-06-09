В центре Киева ограбили сотрудника посольства США

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«Вечером 7 июня в полицию Киева обратился атташе посольства США на Украине. Он заявил, что его обворовали в парке Шевченко», — говорится в публикации.
Однако другой источник портала утверждает, что атташе был пьян, и потерял свои вещи в одном из заведений. Они были застрахованы, поэтому представитель американского посольства обратился в полицию ради получения страхового возмещения.
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