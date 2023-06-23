В центре Москвы бетонная плита рухнула со здания на две иномарки

Фото: IStock/ilkercelik
В центре Москвы две иномарки получили повреждения из-за обвалившейся со здания бетонной плиты
Огромный кусок бетонной плиты свалился на припаркованные машины в Кривоколенном переулке в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
В результате обрушения две машины «Мерседес» и «Тойота» получили повреждения: плита сильно деформировала переднюю часть одной иномарки и заднюю часть другой. На кадрах с места происшествия видны строительные леса, предположительно, плита упала во время ремонтных работ.
В результате никто не пострадал, на место инцидента выехали экстренные службы.
Ранее сообщалось, что бетонная плита упала на 14-летнего подростка в Татарстане. Его госпитализировали в Детскую районную клиническую больницу Казани с травмами различных частей тела.
В результате обрушения две машины «Мерседес» и «Тойота» получили повреждения: плита сильно деформировала переднюю часть одной иномарки и заднюю часть другой. На кадрах с места происшествия видны строительные леса, предположительно, плита упала во время ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что бетонная плита упала на 14-летнего подростка в Татарстане. Его госпитализировали в Детскую районную клиническую больницу Казани с травмами различных частей тела.
Екатерина Шмакова