В центре Москвы произошел пожар в жилом доме

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev
В Москве произошло возгорание в жилом доме, причиной мог стать неисправный утеплитель
В центре Москвы загорелся жилой дом. Инцидент произошел на Новосущевской улице, пишет телеграмм-канал SHOT.
Причиной возгорания могла стать неисправность утеплителя. Очевидцы сообщают, что дым от огня распространился по территории всего футбольного стадиона, который находится неподалеку. К месту пожара направлены оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кузьминках потушили пожар на крыше цеха.
Причиной возгорания могла стать неисправность утеплителя. Очевидцы сообщают, что дым от огня распространился по территории всего футбольного стадиона, который находится неподалеку. К месту пожара направлены оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Анастасия Крестьянова